Trotz Rabatte des Staates: Benzin und Diesel steigen weiter

Die Preise für Benzin und Diesel steigen in Italien weiter stark an, und streift schon fast wieder die 2-Euro-Marke. Laut den Daten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 31. Mai, beträgt der gesamtstaatliche Durchschnittspreis für Benzin in Selbstbedienung 1,914 Euro/Liter.Wer sich an der Tankstelle vom Tankwart bedienen lässt, der bezahlt hingegen stattliche 2,049 pro Liter und 1,973 pro Liter Diesel – immer Durchschnittspreis.Der Hauptgrund für den Preisanstieg an den Tankstellen sind die stetig steigenden Rohölpreise. Nachrichten über das EU-Embargo gegen russisches Öl trugen ebenfalls zu Preisschwankungen bei.Die von der Regierung beschlossene Verbrauchssteuersenkung von 30,5 Cent wurde bis zum 8. Juli 2022 verlängert ( STOL hat berichtet ). Die Preise sind jedoch weiter gestiegen.Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass die Regierung erneut intervenieren werde, heißt es von Regierungspolitikern.Die internationale Energieagentur (IAE) spricht laut „Corriere della Sera“ von einer „viel größeren Krise als in den 1970er-Jahren“. Im Gegensatz zu der Krise vor 50 Jahren, die nur eine Ölkrise war, stehe man heute vor einer kombinierten Öl-, Gas- und Stromkrise.