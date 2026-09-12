<b>Was fasziniert dich an deinem Beruf?<\/b><BR \/>Annika Kofler: Mich fasziniert die Kreativität und dass kein Tag wie der andere ist. Besonders schön ist es, wenn die Kunden den Salon am Ende mit einem Lächeln verlassen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wann hast du gemerkt, dass du darin besonders gut bist?<\/b><BR \/>Kofler: Ich wollte schon immer Friseurin werden. Deshalb habe ich auch immer mein Bestes gegeben, um in meinem Beruf gut zu werden.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was genau musst du in Shanghai machen?<\/b><BR \/>Kofler: Ich muss verschiedene Friseuraufgaben unter hohem Zeitdruck und nach genau vorgegebenen Kriterien meistern. Dabei zählen Präzision, Kreativität und sauberes Arbeiten.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was ist dabei am schwierigsten?<\/b><BR \/>Kofler: Für mich ist die größte Herausforderung, trotz des Zeitdrucks ruhig zu bleiben und bis ins kleinste Detail sauber zu arbeiten.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was passiert, wenn dir im Wettbewerb ein Fehler unterläuft?<\/b><BR \/>Kofler: Ich versuche, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Fehler können passieren. Wichtig ist, sie schnell zu erkennen und eine Lösung zu finden.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie bereitest du dich auf die WM vor?<\/b><BR \/>Kofler: Ich trainiere jeden Tag, wiederhole die einzelnen Aufgaben immer wieder und arbeite gezielt an meinen Schwächen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was wäre für dich in Shanghai ein Erfolg?<\/b><BR \/>Kofler: Für mich wäre es ein Erfolg, wenn ich am Ende sagen kann, dass ich alles gegeben und meine bestmögliche Leistung gezeigt habe.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Shanghai in drei Worten?<\/b><BR \/>Kofler: Lehrreich. Aufregend. Unvergesslich. <BR \/><BR \/><BR \/><i>WorldSkills 2026 in Shanghai<BR \/><BR \/>Die 48. WorldSkills finden vom 22. bis 27. September 2026 in Shanghai statt. Erwartet werden rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 73 Ländern und Regionen, die in 64 Berufen antreten – so vielen wie noch nie. Aus Südtirol sind 15 junge Fachkräfte dabei. Austragungsort ist das National Exhibition and Convention Center (NECC).<\/i>