Trump will am Weltwirtschaftsforum teilnehmen

US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge am diesjährigen Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilnehmen. Obwohl sein Name nicht auf der offiziellen US-Delegiertenliste stehe, werde mit seiner Teilnahme gerechnet, berichtete der US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf einen ungenannten Regierungsbeamten.