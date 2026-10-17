<b>Die Kosten für Gastronomen steigen stetig. Wird gutes Essen zum reinen Luxus?<\/b><BR \/>Alexander Herrmann: Früher war diese Frage einfach zu beantworten, weil die Lebensmittel den Preis des Gerichts bestimmen. Teure Lebensmittel gab man im Preis weiter, aus günstigeren konnte man mit viel Sorgfalt und Handwerk ebenfalls hervorragende Essen machen. In den letzten Jahren hat sich die Situation verändert und verschärft, weil nicht mehr das Produkt, das man einkauft, sondern eindeutig die Mitarbeiterkosten den Preis zu über 50 Prozent bestimmen. Deswegen ist eine geschmorte Rinderroulade, die mehrere Stunden Fürsorge und Handwerk erfordert und Zeit kostet, oft teurer als ein Rinderfilet, das ich nur auspacke, links und rechts anbrate und dann perfekt serviere. Die Problematik ist nicht, dass Essen zum Luxus wird, sondern: Welchen Preis ist der Gast bereit zu bezahlen?<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76767659_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Und wie steigert man die Bereitschaft?<\/b><BR \/>Herrmann: Wenn ich darauf die perfekte Antwort hätte, wäre auch für mich der Alltag leichter. An der Qualität nachzulassen, wäre jedenfalls das größte Problem, denn dann bleiben Gäste schnell weg. Entscheidend ist für mich die Mischung aus Authentizität und echten Werten. Außergewöhnliche Qualität muss man dem Gast aber auch vermitteln, damit er sie versteht und den Preis akzeptiert. Vielleicht gibt es etwas ganz Spezielles aus der eigenen Region, kulinarische Schätze, die man selbst zu einer kleinen Marke werden lässt.<BR \/><b><BR \/>Wie machen Sie es denn?<\/b><BR \/>Herrmann: Wir bringen diese Spitzenqualität unseren Gästen näher, indem wir vor dem Menü eine etwa einstündige Behind-the-Scenes-Tour anbieten. Dabei zeigen wir, wie wir fermentieren und einlegen, gehen in die Küche, lernen die Köche kennen und erklären an unserer Reifekammer, wie wir mit unseren Tieren umgehen, wo wir sie herholen. Das bringt eine gewisse Wertschätzung mit sich. Der Gast versteht plötzlich, dass das Fleisch und wie wir es machen einen hohen Klimaschutz und einen moralischen Wert mitbringen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76768830_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Fachkräftemangel gilt als eine der größten Herausforderungen der Branche. Wie kann man den Beruf attraktiver machen?<\/b><BR \/>Herrmann: Ich finde, so attraktiv wie jetzt war der Beruf im Grunde noch nie. Wir haben uns, was die Arbeitszeiten angeht, verändert. Ja, es ist nach wie vor eine Abend- und Wochenendarbeit. Aber das schafft auch viel Freiraum für andere Tage. Gerade viele Hoteliers bauen inzwischen auch Personalhäuser. Die Bezahlung hat ein Niveau erreicht, wie es bis dato in der Gastronomie noch nie gegeben hat. Das Attraktivste an diesem Beruf ist für mich aber die Selbstbestimmung und vor allem die Chance auf eine eigene Karriere.<BR \/><BR \/><b>Wie viel Flexibilität bei Arbeitszeiten halten Sie für möglich?<\/b><BR \/>Herrmann: Grundsätzlich bin ich ein wenig bestürzt, dass diese starke Reglementierung der Arbeitszeiten, die durchaus für die Industrie Sinn macht, eins zu eins im Dienstleistungsbereich übernommen wurde. Ich frage mich, ob es nicht möglich sein sollte, dass ich als erwachsener, ausgebildeter Hotelier und Gastronom mit meinen erwachsenen Mitarbeitern selbst vereinbare, wie viel wir arbeiten möchten.<BR \/><BR \/><b>Wie viel Kontrolle braucht ein Küchenchef?<\/b><BR \/>Herrmann: Kontrolle ist das letzte Gut. Wir müssen andersherum anfangen. Wenn du einen sehr guten Küchenchef hast, gibt es ein paar Dinge, die wesentlich wichtiger sind. Erst einmal muss man ihm vertrauen können. Das muss man schaffen, indem man viel miteinander redet. Dann muss man die Person herausfordern, und selbstverständlich fair bezahlen und Entscheidungen zulassen. Kleine Fehler gehören zur Entwicklung dazu. Ich sage immer: Man scheitert sich nach oben. Jeder Fehler verbessert etwas. Wenn man das macht, braucht es die klassische Kontrolle eigentlich gar nicht mehr. Vielmehr geben die nackten Zahlen eine Kontrolle darüber, wo man steht. <BR \/><BR \/><b>Welchen Rat geben Sie jungen Gastgeberinnen und Gastgebern?<\/b><BR \/>Herrmann: Fragt euch zuerst: Was will ich wirklich? Was ist mein klares Ziel? Ob einfaches Wirtshaus, schickes Bistro oder Fine Dining – es muss etwas sein, für das man brennt. Dann würde ich zwei oder drei gute Betriebe jeweils einige Wochen als Praktikant besuchen. Egal, was man bisher gemacht hat: aus der Distanz beobachten, wie es die Besten machen, daraus lernen und anschließend den passenden Ort für die eigene Idee suchen. <BR \/><BR \/><i>Alexander Herrmann ist nächste Woche in der Messe Bozen auf der „Hotel“ zu Gast. Er referiert bei der HGV-Fachtagung „Wandel als Chance“ am Mittwoch, 21. Oktober.<\/i>