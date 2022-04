Twitter will Übernahme durch Musk abwehren

Der Plan ermöglicht es den Angaben zufolge den Anteilseignern, weitere Aktien zu erwerben. Auch ist vorgesehen, dass bei der möglichen Übernahme des Unternehmens durch den groß angelegten Aufkauf von Aktien der Käufer eine sogenannte Kontrollprämie an die übrigen Aktionäre zahlen muss. Dabei handelt es sich um einen Beitrag, der über dem Marktwert der Aktien liegt.Der verabschiedete Plan werde die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass „irgendeine Institution, Person oder Gruppe“ durch den Erwerb von Aktien auf dem freien Markt die Kontrolle über das Unternehmen gewinne, ohne dass allen Anteilseignern eine „angemessene Kontrollprämie“ gezahlt werde, erklärte Twitter.Musk, der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla und des Weltraumunternehmens SpaceX, hatte am Vortag angekündigt, nach seinem Einstieg als Großaktionär bei Twitter alle verbleibenden Twitter-Aktien zu einem Stückpreis von 54,20 Dollar (49,69 Euro) kaufen zu wollen. Den Wert von Twitter veranschlagte Musk damit bei rund 43 Milliarden Dollar.Der Starunternehmer räumte allerdings bereits am Donnerstag ein, er sei sich „nicht sicher“, dass ihm die Übernahme von Twitter gelingen werde.