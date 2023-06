Twitters Anti-Fake-News-Chefin wirft das Handtuch

Auf eine E-Mail an Twitter kam eine automatische Antwort mit einem Hundekot-Emoji, so Reuters. Twitter-Eigner und Tesla-Chef Elon Musk war demnach für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.Vergangene Woche war Twitter aus einem freiwilligen EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Falschinformationen ausgestiegen. An die dort festgelegten Verpflichtungen bleibe das Unternehmen aber gebunden, warnte EU-Industriekommissar Thierry Breton. „Sie können weglaufen, aber sie können sich nicht verstecken.“Musk, der selbsternannte „Absolutist der Meinungsfreiheit“, hatte den Kurznachrichtendienst im Oktober 2022 übernommen und anschließend auf links gedreht. Neben Massenkündigungen sorgte eine Amnestie für zuvor gesperrte Nutzer wie den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für Aufsehen. Mit seinen Entscheidungen verschreckte der Milliardär zahlreiche Werbetreibende.