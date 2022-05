Über 200.000 ukrainische Haushalte ohne Gas

In großen Städten wie Mariupol oder Charkiw seien die Schäden besonders groß, sagte Witrenko. In der Ostukraine seien auch in kleineren Städten und Dörfern viele Leitungen zerstört.Ein Versorgungsproblem mit Gas gebe es hingegen nicht. „Unsere eigene Gasproduktion funktioniert, und wir haben sehr große unterirdische Gasspeicher, aus denen wir schöpfen können“, sagte der Naftogaz-Chef. Auch sei im März Gas vom europäischen Markt zugekauft worden, das über Ungarn und die Slowakei in die Ukraine gelangt sei.Das Problem sei der Transport: „Überall gibt es schwere Zerstörungen“, sagte Witrenko. Seine Mitarbeiter würden unter sehr schweren Bedingungen arbeiten. „20 Mitarbeiter unseres Unternehmens sind bisher im Krieg ums Leben gekommen“, berichtete der Naftogaz-Chef.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.