UN-Bericht: Massentourismus schadet Umwelt

Der am Mittelmeer so beliebte Tourismus ist einem UN-Bericht zufolge verheerend für die Umwelt. „Massentourismus an der Küste sorgt für erheblichen Umweltschaden“, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms (Unep).