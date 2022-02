Unbegrenzter Pass und 3G für ausländische Touristen: Das sagt der HGV-Chef

Am Mittwochabend hat der italienische Ministerrat beschlossen, die Corona-Maßnahmen weiter zu lockern ( STOL hat berichtet ). Die Erleichterungen sollen ab Montag in Kraft treten.Unter anderem werde der Green Pass für Geboosterte sowie für Personen, die zweifach geimpft sind und gleichzeitig genesen sind, auf unbefristete Zeit verlängert. Das heißt: Für sie hat der grüne Schein vorerst kein Ablaufdatum mehr. Für zweifach geimpfte oder einfach geimpfte mit Genesung gilt der Pass weiterhin 6 Monate. „Das ist eine sehr gute Neuigkeit. Die Differenzierung zwischen 6 und 9 Monaten fällt damit weg“, sagt Manfred Pinzger, der Präsidenten des Hoteliers- und Gastwirteverbands (HGV). Für die Gastronomie-Betriebe sei dies eine wesentliche Erleichterung.Auch was ausländische Touristen betrifft, gibt es einige Erleichterungen. So sollen nun die Impfvorschriften in den jeweiligen Herkunftsländern der Urlauber beachtet werden. Reisende aus Staaten, in denen andere Impfvorschriften als in Italien gelten, können mit negativem Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist, in Hotels einchecken, Bars oder Restaurants, also Lokale in denen 2G herrscht, besuchen und auch einen Skipass erwerben.Zuletzt hatte sich die Tourismusbranche besorgt gezeigt, weil Gäste zwar dank der 3G-Regel - also auch ungeimpft, aber negativ getestet – einreisen, dann aber nicht in Hotels oder Gaststätten gehen durften. Auch die 5-tägige Quarantäne-Pflicht für ungeimpfte Einreisende fällt nun weg.„Das sind positive Signale für den Tourismus“, betont Pinzger. Deshalb gehe man zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate. „Auch in den anderen Staaten ist die Hospitalisierungsrate rückläufig und Maßnahmen werden allmählich gelockert“, beobachtet HGV-Präsident Pinzger. Nicht zuletzt von den restlichen Wochen der Wintersaison und der bevorstehenden Frühjahrssaison erwarte man sich daher viel.

am