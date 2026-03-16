Die Italiener wollen für sämtliche Commerzbank-Aktien je 0,485 neue Unicredit-Papiere bieten. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil oder einem Aufschlag von vier Prozent zum Schlusskurs vom 13. März. Damit bewertet die Unicredit die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro.<BR \/><BR \/>Das Angebot ziele darauf, die rechtlich vorgesehene 30-Prozent-Schwelle zu überwinden. Zugleich betonte die Unicredit, sie erwarte, eine Beteiligung an der Commerzbank von mehr als 30 Prozent zu erreichen, „ohne die Kontrolle zu erlangen“. Offiziell soll das Angebot im Mai vorgelegt werden mit einer Annahmefrist von vier Wochen.<BR \/><BR \/>Die Unicredit wirbt seit langem um die Commerzbank und ist mit einem direkten Anteil von 26 Prozent größter Aktionär des Frankfurter Dax-Konzerns. Inklusive Finanzinstrumenten kontrolliert die Großbank mit Sitz in Mailand 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab 30 Prozent wäre die Unicredit gesetzlich zu einer Übernahmeofferte verpflichtet.<h3>\r\nKritik von Betriebsrat und Bundesregierung<\/h3>Das Szenario einer Übernahme schürt Ängste in der Commerzbank-Belegschaft und bei den Arbeitnehmervertretern. So fürchtet Verdi einen Schrumpfkurs, sollten die Italiener die Kontrolle übernehmen – so wie schon bei der Übernahme der HVB durch die Unicredit 2005.<BR \/><BR \/>Commerzbank-Betriebsratschef Sascha Uebel hält das Vorgehen der Unicredit für „geschäftsschädigend“. Uebel kündigte deutlichen Widerstand an: „Wir werden mit allen Möglichkeiten und Mitteln dagegen vorgehen“, sagte der Betriebsratschef, ohne konkreter zu werden. <BR \/><BR \/>Auch die Bundesregierung reagiert skeptisch. Noch gebe es lediglich Ankündigungen, aber kein förmliches Angebot dafür, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Zugleich machte der Sprecher aber klar, der Bund lehne eine „feindliche Übernahme“ der Commerzbank weiterhin ab. „Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Eine feindliche Übernahme wäre insbesondere mit Blick darauf, dass die Commerzbank eine systemrelevante Bank ist, nicht akzeptabel“, sagte er.