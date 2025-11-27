Hintergrund ist, dass noch Zimmerkontingente im Umkreis von Rasen-Antholz benötigt werden. Interessierte Gastbetriebe, die sich im Umkreis von 30 km zur Gemeinde Rasen-Antholz befinden, können ihre Bewerbungsunterlagen noch bis Freitag, 5. Dezember um 10 Uhr einreichen. Der HGV hat alle Beherbergungsbetriebe im mittleren und oberen Pustertal über diese Ausschreibung informiert. <BR \/><BR \/>Das Regierungskommissariat sucht für die Zeit vom 21. Jänner 2026 bis 24. Februar 2026 (34 Nächte) für insgesamt 440 Polizeikräfte noch 210 Doppelzimmer mit getrennten Betten und 20 Einzelzimmer. Gegenstand des Auftrags ist die Bereitstellung von Übernachtung und Frühstück für insgesamt 34 Nächte, teilt der HGV weiters mit. <BR \/><BR \/>„Die Olympischen Spiele mit den Biathlonbewerben in Antholz sind eine großartige Chance für Südtirol, auf internationaler Bühne unsere Gastfreundschaft zu zeigen“, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/> Die Unterbringung der Ordnungskräfte ist ein wesentlicher Beitrag zur erfolgreichen Durchführung dieser sportlichen Großveranstaltung. <BR \/>Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sowie alle weiteren Informationen finden sich auch auf dem Informationssystem der öffentlichen Verträge der Autonomen Provinz Bozen. <BR \/><BR \/>Der HGV stellt allen interessierten Mitgliedsbetrieben, die an der Ausschreibung teilnehmen wollen, einen speziellen Service zur Verfügung, um möglichst erfolgreich an der Ausschreibung teilnehmen zu können, heißt es abschließend in der Presseaussendung.