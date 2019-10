Unterland: Handwerkerfrauen unter sich

Zu einem Herbstausflug haben sich kürzlich einige Südtiroler Handwerkerfrauen getroffen. Ausgangspunkt war die Feuerwehrhalle in Aldein, von dort spazierten die Frauen in die Aldeiner Zone „ins Thal“, wo eine interessante Führung bei der Firma Kirnig - spezialisiert auf Südtiroler Edelpilze - auf die Frauen wartete. Andreas Kalser führte die Frauen durch die Pilzproduktion während Claudia und Josef Obkircher, Delikatessen mit Pilzen zauberten.

Anschließend sind die Handwerkerfrauen über den Mühlenweg Richtung Göllersee gewandert, wo sie einen Abstecher zu den Mühlen machten und diese besichtigten. Den Ausklang des Tages bildete die Einkehr in das Gasthaus Schönblick, wo die Damen bei einem Aperitif Resümee über den gelungenen Tag und das Zusammentreffen zogen.

„Es war ein sehr entspannter, lehrreicher und unterhaltsamer Ausflug“, erklärt Silvia Anhof, Bezirksobfrau der Frauen im Unterland, „nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen werden wir ein solches Treffen auch im nächsten Jahr wieder organisieren.“



stol