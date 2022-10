Unternehmensberater im hds wählen neuen Vorstand

Die Vollversammlung mit Neuwahlen fand vor Kurzem am Hauptsitz des hds in Bozen statt. In der ersten konstituierenden Sitzung des Vorstandes wurde Thomas Pohl als neuer Präsident gewählt, Vizepräsidentin ist Ruth Gschleier.hds-Präsident Philipp Moser dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit – allen voran der scheidenden Präsidentin Barbara Jäger, die 2014 die Weichen für die Gründung einer eigenen Fachgruppe gesetzt hatte.In ihrem Tätigkeitsrückblick informierte Jäger u.a. über die vielen Projekte zum Imageausbau der Fachgruppe, zur Förderung des Netzwerkes unter Berufskollegen oder zur Professionalisierung der Branche mittels der Organisation fachspezifischer Weiterbildungsmaßnahmen.Abschließend haben sich die anwesenden Mitglieder gleich ans Werk gemacht und in einem zweistündigen Brainstorming die Schwerpunkte ausgearbeitet. Folgende fünf Themenbereiche wurden definiert: Wie werden wir sichtbarer (Ideen für Events und öffentlich wirksames Marketing, Positionierung)? Welche Rolle und welche Herausforderungen werden die Unternehmensberater in Zukunft in Südtirol haben? Welche Erwartungen stellen die Mitglieder an die Fachgruppe? Welche Bedürfnisse werden unsere zukünftigen Kunden haben?