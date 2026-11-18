Beunruhigende Entwicklungen auf internationaler und lokaler Ebene zeigen, wie wichtig es ist, Europas Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit zu stärken. Mit diesen Herausforderungen hat sich das Präsidium des Unternehmerverbandes Südtirol bei seiner jüngsten Sitzung auseinandergesetzt.<BR \/><BR \/>„Die aktuellen Ereignisse verdeutlichen, wie verletzlich zentrale Infrastrukturen und wirtschaftliche Systeme sein können. Cyberangriffe auf kritische Systeme, großflächige Ausfälle digitaler Kommunikationsdienste, Störungen im Finanzbereich sowie neuerliche Turbulenzen auf den Energiemärkten zeigen, wie abhängig wir in Europa und in Südtirol von externen Entwicklungen und Lieferketten sind. Unternehmen sind rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, Cyberangriffen ausgesetzt und müssen sich täglich mit Hunderten von Bedrohungen auseinandersetzen. Die Abwehr solcher Angriffe kann nicht allein den Unternehmen überlassen werden. Vielmehr müssen wir diese Herausforderung gemeinsam mit der Verwaltung und den öffentlichen Institutionen angehen und auf allen Ebenen eine gemeinsame Position entwickeln“, erklärt Alexander Rieper, Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol.<BR \/><BR \/>Gerade deshalb braucht Europa jetzt eine konsequente Strategie zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Abhängigkeiten bei Energie, Rohstoffen, Technologien, digitalen Plattformen oder kritischen Infrastrukturen erhebliche Risiken mit sich bringen. Kein Staat kann diese Herausforderungen allein bewältigen. Notwendig sind gemeinsame Investitionen und Infrastrukturen, ein gemeinsamer europäischer Energie- und Kapitalmarkt sowie ein gemeinsames europäisches Zahlungssystem“, fasst der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol zusammen.<BR \/><BR \/>Eine tragende Rolle kommt dabei der Industrie zu. Sie gewährleistet nicht nur die Produktion, sondern steht auch für qualifizierte Dienstleistungen, technologische Kompetenz und Innovationskraft. „Europa braucht eine klare Industriepolitik auf allen Ebenen: auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene. Eine starke und innovative Industrie ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere wirtschaftliche und technologische Zukunft selbst gestalten und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern können. Dazu braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, gezielte Investitionen und ein klares Bekenntnis zur Industrie als Fundament unseres Wirtschaftsstandortes“, unterstreicht Alexander Rieper.