Urlaub auf dem Bauernhof: Extrapunkte für Kinderausschluss? „Nicht sinnvoll“

„Urlaub auf dem Bauernhof“-Betriebe erhalten je nach dem Angebot am Hof, wie die Ausstattung und Größe der Zimmer, das Frühstück, das Freizeitangebot usw., Punkte. Dabei gilt: je mehr Punkte, desto mehr Blumen. Kürzlich wurden die Kriterien für die Einstufung der Betriebe und somit die Vergabe der Blumen überarbeitet und der neue Kriterienkatalog von der Landesregierung beschlossen.Im Vorfeld hatten das Präsidium des Südtiroler Bauernbundes und der Arbeitskreis „Urlaub auf dem Bauernhof“ den überarbeiteten Kriterienkatalog begutachtet und Änderungsvorschläge eingebracht. „Leider wurden nur sehr wenige Vorschläge berücksichtigt, obwohl der Arbeitskreis und das Präsidium diese einstimmig gutgeheißen hatten“, bedauert Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler in einer Aussendung. So hatte der SBB u. a. eine Aufwertung des Frühstücksangebots gewünscht.Auf großes Unverständnis beim SBB wie auch bei vielen UaB-Anbietern stößt aber die sog. „Adults only“-Regelung. „Wir haben in 2 Schreiben die Streichung dieser Neuerung gefordert. Der Urlaub auf dem Bauernhof ist ein interessantes Angebot gerade für Familien mit Kindern. ,Adults only‘ ist nicht sinnvoll, da hier ein falsches Signal gesendet wird. Zudem ist ,Adults only‘ an sich keine Leistung. Daher soll es dafür auch nicht 2 Punkte geben“, schreibt der Bauernbund.Wenn sich Betriebe auf Paare bzw. Erwachsene spezialisieren möchten, könnten sie das natürlich tun – allerdings ohne dafür Punkte zu erhalten.Mit dem übrigen Kriterienkatalog ist der Südtiroler Bauernbund grundsätzlich einverstanden, heißt es in dem Schreiben.