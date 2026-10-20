<BR \/> Immer mehr Familien und Paare entdecken den Urlaub auf dem Bauernhof (UaB) als Alternative zum klassischen Hotelaufenthalt. Ein Trend, der sich deutlich in den Zahlen widerspiegelt: Die Nächtigungen stiegen 2025 um 6,5 Prozent auf 3,9 Millionen, die Ankünfte um 9,0 Prozent auf 696.000. Damit verzeichnete der Sektor im vergangenen Jahr prozentual ein stärkeres Wachstum als der traditionelle Hotelsektor. <BR \/><BR \/>Auch für das Jahr 2026 bleiben die Aussichten positiv: „Wir steuern auf ein erfolgreiches Jahr zu und werden voraussichtlich ein kleines Plus schreiben“, sagte Hans J. Kienzl, Marketingleiter im Südtiroler Bauernbund, anlässlich der UaB-Fachtagung, die auf der Messe „Hotel“ stattfand. Das steigende Interesse zeigt sich auch digital: Die Zugriffe auf die plattformeigene Webseite kletterten von 2,2 Millionen im Jahr 2025 auf zuletzt 2,5 Millionen Aufrufe.<h3>\r\nAngebot und Digitalisierung ausbauen<\/h3>Was die Zahl der Betriebe betrifft, so hält sich diese seit einigen Jahren konstant bei etwas mehr als 3.000. „Neuanmeldungen und Abmeldungen halten sich in etwa die Waage“, so Kienzl. Statt quantitativ zu wachsen, investieren die Höfe in ihr Angebot: Gut die Hälfte bietet mittlerweile Frühstück an, und immer mehr Betriebe verfügen über einen eigenen Hofladen.<BR \/><BR \/><BR \/>Parallel dazu treibt der „Rote Hahn“ die Digitalisierung voran. Nach der Einführung einer digitalen Höfe- und Gästeverwaltung sowie der Online-Buchbarkeit folgt nun der nächste Schritt: Künftig unterstützt die Marke ihre Mitgliedsbetriebe auch bei der Erstellung individueller Webauftritte.<h3>\r\nSBB: „UaB ist bereits stark reglementiert“<\/h3>Wenig Begeisterung löste unterdessen die Landtagsdebatte von vergangener Woche aus, den landesweiten Bettenstopp auf den Urlaub auf dem Bauernhof auszuweiten. Sowohl die betroffenen Höfe als auch der Südtiroler Bauernbund (SBB) erteilen diesen Plänen eine Absage.<BR \/><BR \/>SBB-Obmann Daniel Gasser betonte im Rahmen der heutigen UaB-Fachtagung, dass der Sektor bereits streng reglementiert sei. So gelten strikte Qualitätsvorgaben sowie eine Obergrenze von maximal fünf Ferienwohnungen oder acht Gästebetten pro Betrieb.