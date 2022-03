Urlaub auf dem Bauernhof: Zahl der Gäste ging im Pandemiejahr stark zurück

In den 10 Jahren von 2010 bis 2020 stieg die Betriebszahl stetig an, abgesehen von geringfügigen Schwankungen. Die Betriebe insgesamt nahmen um 9,1 Prozent zu, insbesondere die Betriebe mit Beherbergung nahmen um 4,8 Prozent und jene mit Ausschank um 29,2 Prozent zu, so die Analyse der Astat, die Betriebe mit „Urlaub auf dem Bauernhof“ im Zeitraum von 2010 bis 2020 erforscht hat.Die Anzahl der Betriebe mit „Urlaub auf dem Bauernhof“ stieg von 2990 im Jahr 2010 auf 3261 im Jahr 2020. Betriebe mit Beherbergung nahmen im selben Zeitraum von 2666 auf 2793 zu, jene mit Ausschankvon 424 auf 548, so die Analyse.„Laut ,Erhebung der Gäste in den Beherbergungsbetrieben‘ beliefen sich 2020 die Ankünfte in den Betrieben ,Urlaub auf dem Bauernhof‘ auf 325 Tausend (minus 34,2 Prozent im Vergleich zu 2019). Bei der Zusammensetzung der Gäste nach Herkunft überwogen die Ausländer (meist aus Deutschland) mit 199 Tausend Ankünften (352 Tausend im Vorjahr), während die Gäste aus Italien knapp über 125 Tausend ausmachten (142 Tausend im Jahr 2019). Auch die Übernachtungen in den Betrieben ,Urlaub auf dem Bauernhof‘ gingen stark zurück (minus 28,3 Prozent gegenüber 2019)“, heißt es in der Aussendung.Nur 13,2% der landwirtschaftlichen Betriebe mit Urlaub auf dem Bauernhof wurden im Jahr 2020 von Frauen geführt. Das errechnet sich aus dem Anteil von 431 Betrieben mit weiblicher Führung an den 3261 Betrieben insgesamt. Im Durchschnitt nimmt die Zahl der Frauenunternehmen aber seit mehreren Jahren in Südtirol kontinuierlich zu

