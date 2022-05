Urlaub: Über 80 Prozent der Italiener bleiben im Land

Die Mehrheit der Italiener – laut Erhebung sind es 85 Prozent – bleiben im Land und verbringen dort ihren Urlaub. Ausgeben will man rund 1000 Euro für eine Woche Urlaub.Laut Confturismo-Confcommercio haben 4 von 10 Personen bereits gebucht, die anderen warten noch ab. Beliebtestes Reiseziel ist ein Strandurlaub, aber auch ein Urlaub in den Bergen steht hoch im Kurs.Was die Art der Unterkunft anbelangt, so hat sich etwas verändert: Bei der Befragung im April 2021 gaben 34 Prozent an, eine Ferienwohnung mieten zu wollen und 26 Prozent wollten im Hotel nächtigen.Jetzt, ein Jahr später, ist es umgekehrt: Laut Erhebung bevorzugen 31 Prozent ein Hotel und 21 Prozent eine Ferienwohnung.