US-Motorrad-Ikone Harley-Davidson fährt in die roten Zahlen

Der traditionsreiche US-Motorradbauer Harley-Davidson gerät in der Corona-Krise weiter unter Druck. Im 2. Quartal fiel ein Verlust von 92 Millionen US-Dollar (79 Millionen Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag in Milwaukee mitteilte.