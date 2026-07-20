<BR \/>Die Sicherung von Fachkräften zählt zu den zentralen Zukunftsaufgaben unserer Wirtschaft. Unternehmen, die familienfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv fördern, stärken ihre Attraktivität als Arbeitgeber“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner zu Beginn des Events. „Gleichzeitig schaffen sie wichtige Voraussetzungen, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an den Betrieb zu binden.“<BR \/><BR \/>„Immer mehr Frauen übernehmen Verantwortung in Unternehmen, auch in Branchen, die lange Zeit als klassische Männerdomänen galten. Um dieses Potenzial noch weiter zu fördern, braucht es Rahmenbedingungen, welche die Vereinbarkeit von beruflicher Verantwortung und familiären Aufgaben erleichtern und Frauen dabei unterstützen, Führungsaufgaben zu übernehmen oder den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen“, ergänzte Margit Schwärzer, Geschäftsführerin der Schlosserei Schwärzer. <BR \/><BR \/>Thomas Schatzer vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen referierte über die aktuelle Situation der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Betreuungs- und Pflegearbeit wird in Südtirol nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet, was sich in einer höheren Teilzeitquote widerspiegelt. Für Unternehmen ist es daher wichtig, Arbeitsmodelle zu schaffen, die eine bessere Vereinbarkeit ermöglichen. <BR \/><BR \/>In diesem Zusammenhang stellte er das „audit familieundberuf“ vor, eine gemeinsame Initiative der Handelskammer Bozen und der Familienagentur des Landes Südtirol zur Förderung einer familienfreundlichen Personalpolitik in Betrieben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338165_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend betonte Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als strategisches Thema in den Unternehmen verankert werden müsse. Entscheidend sei eine Unternehmenskultur, die flexible Lösungen ermöglicht. Die Vereinbarkeit betrifft dabei nicht nur Frauen, sondern ist eine gemeinsame Aufgabe von Unternehmen, Politik und Gesellschaft.<BR \/><BR \/>Dana Müller, Leiterin des Forschungsdatenzentrums im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, hielt den Impulsvortrag „Familienfreundliche Maßnahmen: Karrieren fördern und Mitarbeitende binden“. <BR \/><BR \/>Die in Deutschland gesammelten Erfahrungen zeigen, dass familienfreundliche Maßnahmen in Betrieben zu einem schnelleren Wiedereinstieg von Müttern ins Berufsleben beitragen, die Wahrscheinlichkeit von Arbeitgeberwechseln reduzieren und die Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter erhöhen. Darüber hinaus hob sie die zentrale Rolle der Führungskräfte bei der erfolgreichen Umsetzung solcher Maßnahmen hervor.<BR \/><BR \/>Die Abschlussveranstaltung der Eventreihe Zukunftswerkstatt Südtirol 2026 findet am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 18 Uhr bei den Roner Brennereien in Tramin statt. <BR \/><BR \/>Eine Anmeldung erfolgt über <a href="https:\/\/www.wifo.bz.it\/de\/news\/zukunftswerkstatt.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.wifo.bz.it\/de\/news\/zukunftswerkstatt.html<\/a>.<BR \/><h3>\r\nWeitere Informationen<\/h3>Weitere Auskünfte erteilt das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, Ansprechpartner sind Georg Lun, Tel. 0471 945 708, E-Mail: georg.lun@handelskammer.bz.it und Denise Frötscher, Tel. 0471 945 724, E-Mail: denise.froetscher@handelskammer.bz.it.