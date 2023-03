Vereinfachungen bei Solaranlagen und Fotovoltaik: Das müssen Sie wissen

Eigenerklärung bei Steuererleichterung

So ist beispielsweise in Bauzonen (Ausnahme historische Ortskerne) für die Anbringung an Gebäuden (Dächern, Fassaden oder Balkonen) künftig keine vorherige Genehmigung oder Meldung mehr erforderlich.Die Anlagen müssen jedoch integriert oder anliegend installiert werden. Eine Schrägstellung ist nur auf Flachdächern und Dächern mit einer Neigung von maximal 15 Grad zulässig. Außerdem müssen für die Maßnahmen die Vorgaben der Raum- und Landschaftsplanungsinstrumente eingehalten werden.Aber Achtung: Wer in den Genuss eines Steuerabzuges kommen möchte, muss eine Eigenerklärung erstellen, aus der hervorgeht, dass für die vorgesehenen Maßnahmen nach den geltenden Rechtsvorschriften keine Baugenehmigung vorgesehen ist.Zudem muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob eine Meldung an das Arbeitsinspektorat und der Einsatz eines Sicherheitskoordinators erforderlich ist.