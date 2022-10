„Verkehr aus Italien darf nicht weiter belastet werden“

„ Dass nicht schneller als 40 km/h gefahren werden durfte, hat eine ohnehin schon kritische Situation auf der Brennerautobahn erschwert. ” — Paolo Uggé, Chef des italienischen Frächterverbands Conftrasporto

Asfinag: „Verkehrsbehinderungen auf absolutes Minimum reduziert“

Uggé beklagte unter anderem die Probleme in den vergangenen Wochen wegen der Sanierung der Brücke. Er forderte, dass sich die italienische Regierung bei ähnlichen Situationen künftig mit den Tiroler Landesbehörden zusammensetze, um die „negativen Auswirkungen“ für den Verkehr zu reduzieren. „Der Transit aus Italien darf nicht weiter belastet werden“, meinte Uggé.Die Verkehrsbehinderungen in Zusammenhang mit der Brückensanierung seien erheblich gewesen, was nicht nur eine Belastung für die Frächter, sondern für die ganze italienische Wirtschaft darstellte. Dass nicht schneller als 40 km/h gefahren werden durfte, habe eine ohnehin schon kritische Situation auf der Brennerautobahn erschwert, kritisierte Uggé.Der Autobahnbetreiber Asfinag betonte indes in einer Reaktion, dass aufgrund der gesetzten Begleitmaßnahmen und der erfolgten intensiven Kommunikation die Verkehrsbehinderungen in dieser Zeit auf ein absolutes Minimum hatten reduziert werden können. Man habe einen sehr straffen Zeitplan einhalten und weitere massive Verkehrseinschränkungen verhindern können. In den vergangenen Tagen sei es indes vermehrt zu Staus im Bereich der Staatsgrenze Brenner gekommen, deren Ursache dringend notwendige Sanierungen im Grenztunnel Brenner durch die Autobahngesellschaft „Autostrada del Brennero“ gewesen seien, so die Asfinag in einer Aussendung. Die Luegbrücke war vom 9. bis 14. Oktober pro Fahrtrichtung nur einspurig befahrbar gewesen. Die Asfinag begründete dies mit dringend notwendigen Sanierungen. Es werde mit „spürbaren Verkehrsbehinderungen“ gerechnet, hatte es geheißen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung war nötig, weil die beiden Spuren nur mit verminderter Breite zur Verfügung stünden.Laut Autobahnbetreiber waren die Arbeiten unaufschiebbar. Man musste die Schäden vor Beginn der Wintersaison beseitigen, ansonsten würden noch massivere Belegsausbrüche drohen.