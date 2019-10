Verletzungsrisiko: 80% der Ski mit Mängeln

600 Ski-Paare haben die lvh-Sportgerätetechniker im Rahmen einer Sicherheitskampagne durchgeführt, das Ergebnis ist eindeutig: Nur 108 Ski-Paare wiesen keine Mängel auf. „Dieses Ergebnis zeigt, wie dringend etwas getan werden muss“, betonte Roberto Moling, Obmann der lvh-Sportgerätetechniker, beim Informationsabend „Die Zukunft des Sportfachhandels, Ski Service & Rental“.





„Bei den 82 Prozent der Ski-Paare, die bei der Untersuchung für nicht sicher eingestuft wurden, wurde zumindest ein Mängel nachgewiesen, oft waren es sogar mehrere“, sagte Moling. Größtenteils war der Z-Wert (Auslösewert, bei dem sich die Bindungen der Ski öffnen sollen) nicht in Ordnung. „Es ist sehr wichtig, dass Ski einmal im Jahr zum professionellen Ski-Service gebracht werden, damit die Experten alles richtig kontrollieren und einstellen können, unter anderem auch die Bindung“, betonte Moling. Ist die Bindung nicht richtig eingestellt, öffnet sie sich im schlimmsten Fall beim Sturz nicht zum richtigen Zeitpunkt, was zu schweren Verletzungen führen kann. Eine andere Möglichkeit: Die Bindung öffnet sich während der Fahrt, wodurch es zum Sturz kommt.Im Rahmen der Kampagne „Sicherheit hat Vorrang“ hat Ausschussmitglied Ernst Messner im vergangenen Winter in verschiedenen Skigebieten die Bindungen der Ski-Fahrer untersucht. Auch hier waren viele nicht in Ordnung.Bei der Informationsveranstaltung wurde auch die Sicht der Sportgerätetechniker beleuchtet. Rechtsanwalt Christian Pedevilla von Pedevilla & Holzer referierte über die Verantwortung und Haftung der Sportfachhändler, Verleiher und Servicebetriebe: „Es ist sehr wichtig, dass sich die Sportgerätetechniker entsprechend absichern und den Service genau dokumentieren.“

