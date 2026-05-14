iDEE, die Vereinigung der Frauen im Genossenschaftskreditwesen, engagiert sich aktiv für mehr Inklusion und die stärkere Beteiligung von Frauen im System der Genossenschaftsbanken. Die 2004 auf Initiative von Federcasse gegründete Organisation verbindet Interessenvertretung mit praxisnahen Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. Mit Paulina Schwarz, Obfrau der Raiffeisenkasse Etschtal, ist auch Raiffeisen seit vielen Jahren neben Vertreterinnen der nationalen genossenschaftlichen Bankgruppen Iccrea und Gruppo Cassa Centrale Teil des nationalen Vorstands von iDEE.<BR \/><BR \/> Zur stärkeren regionalen Verankerung ihrer Tätigkeit fördert iDEE die Einrichtung lokaler Komitees – sog. „comitati territoriali“. Denn aktive Mitwirkung und soziale Verantwortung findet vor allem in der regionalen Vernetzung starken Niederschlag. Da in Südtirol mit dem Arbeitskreis „Frauen in der Führung von Genossenschaften“ unter der Leitung von Ursula Thaler bereits eine engagierte und etablierte Plattform besteht, setzt der Raiffeisenverband bewusst auf Kooperation statt auf Parallelstrukturen. „Allein durch den Arbeitskreis ist es uns in den vergangenen Jahren schon gelungen, durch mehr Sichtbarkeit auch viele Frauen zu motivieren, sich für Verwaltungsräte wählen zu lassen. Vorbilder können hier viel bewirken“, ist Ursula Thaler überzeugt.<BR \/><BR \/>Mit einem entsprechenden Rahmenabkommen mit iDEE hat der Raiffeisenverband Südtirol – auf ausdrücklichen Wunsch von Obmann Herbert Von Leon – den Zugang für Verwaltungsrätinnen und Führungskräfte aus der Welt der Raiffeisen-Genossenschaften zu diesem territorialen Netzwerk ermöglicht. Während iDEE die Interessen der Genossenschaftsbanken vertritt, vereint der Arbeitskreis darüber hinaus Vertreterinnen aus Landwirtschaft, Sozialgenossenschaften und Dienstleistungssektor und setzt damit breitere inhaltliche Schwerpunkte. „Ziel ist es, möglichst vielen Frauen den Zugang zu nationalen Netzwerken zu eröffnen und den Mehrwert eines intensiven Austauschs erlebbar zu machen“, so Herbert Von Leon.