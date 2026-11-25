Kürzlich trafen sich die Maler und Lackierer im lvh zu ihrer Jahresversammlung in Algund. Zum Auftakt stand eine geführte Besichtigung der Brauerei Forst mit anschließender Verkostung auf dem Programm. Peter Lahn von der Brauerei Forst erklärte auf sehr gute weise die komplexen Prozesse der Braukunst und den hohen Qualitätsanspruch der Brauerei Forst.<BR \/><BR \/>Anschließend wechselte die Runde in den Hölzlhof, wo die eigentliche Jahresversammlung stattfand. Dort blickte Obmann Florian Mayr im Tätigkeitsbericht auf die Arbeit der Berufsgemeinschaft zurück. Auch lvh-Präsident Martin Haller war anwesend. Darüber hinaus standen Ehrungen sowie die Anliegen und Themen der Mitglieder auf der Tagesordnung.<BR \/><BR \/>Für besondere Akzente sorgten zwei Fachvorträge. Designer Harry Thaler sprach unter dem Titel „The Color of Life“ über die vielfältigen Möglichkeiten von Farben und deren Wirkung. Einen ganz anderen Schwerpunkt setzte Unternehmensberater Matthias Otto Theiner mit seinem Vortrag „Szenarien der Nachfolge“. Damit rückte eine Frage in den Fokus, die für viele Handwerksbetriebe entscheidend für die Zukunft ist.<BR \/><BR \/>Beim gemeinsamen Abendessen klang der Abend in geselliger Runde aus und bot Gelegenheit für persönliche Gespräche und den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen.