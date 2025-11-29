Ein Beispiel aus einem Südtiroler Handwerksbetrieb zeigt, wie schnell es krachen kann: In der Montageabteilung gerieten der erfahrene Mitarbeiter Kurt und der Lehrling Leo aneinander. Als eine neue Maschine wegen eines Systemfehlers streikte, wandte sich Leo nicht an Kurt oder den Chef, sondern suchte selbstständig über die Help-App des Herstellers nach einer Lösung. Nach einer halben Stunde Chat und einem Neustart lief die Maschine wieder – Kurt jedoch war verärgert, weil Leo eigenmächtig gehandelt hatte. Der Fall landete beim Chef, der die Situation mit den Worten abtat: „Wo ist das Problem? Hauptsache, die Maschine läuft.“<h3>\r\nFührungsqualitäten gefragt<\/h3>Das Problem lag weder bei Kurt noch bei Leo – sondern beim Chef. Statt Verständnis zu zeigen und zu vermitteln, stellte er den älteren Mitarbeiter bloß. Dabei hätte ein Blick auf das Thema Führungskompetenz geholfen. Junge und erfahrene Mitarbeitende einfach zusammenzuwerfen, funktioniert nur selten. Zu unterschiedlich sind oft ihre Ansichten, Erfahrungen und Erwartungen an die Arbeit. Die Folge: Spannungen, Lagerbildung, sinkende Motivation.<h3>\r\nGemeinsam statt getrennt<\/h3>Das bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen die Generationen trennen sollten – im Gegenteil. Die Zusammenarbeit von Babyboomern, Generation X, Y und Z birgt enormes Potenzial. Die Älteren bringen Erfahrung, Loyalität und Verlässlichkeit ein, die Jüngeren punkten mit Innovationsgeist, Flexibilität und digitaler Kompetenz. Gemeinsam können sie ein Unternehmen entscheidend voranbringen.<BR \/><BR \/><i>Sie sind mit Ihrer derzeitigen Stelle nicht vollständig zufrieden? Diese Information behandeln wir vertraulich. <b> <a href="https:\/\/www.dolomitenmarkt.it\/jobs\/diskrete-jobsuche?mtm_campaign=DM_dmdiskretejobsuche_stol_artikel__diskretejobsuche_storyline_generationen&mtm_kwd=diskretejobsuche_storyline_generationen&mtm_source=Stol&mtm_medium=Artikel&mtm_cid=32&mtm_group=DolomitenMarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich für die diskrete Jobsuche.<\/a><\/b> Nach Vervollständigung des Profils können Sie sich zurücklehnen und abwarten – interessierte Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Im diskreten Modus entscheiden ausschließlich Sie, ob und wann Sie Ihre Identität offenlegen.<\/i><BR \/><BR \/><b>Der Chef im Beispiel hat diese Chance verpasst. Künftig sollte er sich auf drei zentrale Punkte konzentrieren:<\/b><BR \/><BR \/>→ Verständnis füreinander fördern<BR \/><BR \/>Mit zunehmendem Alter neigen Menschen dazu, an Bewährtem festzuhalten. Neue digitale Tools oder Arbeitsformen stoßen oft auf Skepsis. Jüngere wiederum empfinden traditionelle Arbeitsmuster als überholt – der klassische 9-to-5-Job ist für sie wenig attraktiv. Sie wünschen sich Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort und sehen Arbeit als Teil ihres Lebens, nicht als dessen Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Im Kern hatte der Chef zwar recht: Hauptsache, die Maschine läuft. Doch seine Aufgabe wäre es gewesen, gegenseitiges Verständnis zu fördern – etwa durch Workshops, Gespräche oder durch eigenes Vorbild. Leo hätte für seine Initiative durchaus Anerkennung verdient. Gleichzeitig hätte der Chef ihm erklären können, warum er sein Vorgehen zuvor mit Kurt abstimmen sollte.<BR \/><BR \/>→ Wertschätzung zeigen<BR \/><BR \/>Vorurteile wie „unflexible Alte“ oder „fordernde Junge“ vergiften das Betriebsklima. Entscheidend ist Kommunikation – regelmäßig, offen und respektvoll. Schon eine tägliche zehnminütige Teambesprechung bei einer Tasse Kaffee kann helfen, gegenseitige Wertschätzung zu verankern. Wichtig ist dabei: Was Führungskräfte von ihren Mitarbeitenden erwarten, müssen sie auch selbst vorleben.<BR \/><BR \/>→ Gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten<BR \/><BR \/>„Teambuilding“ klingt für manche nach Spiel und Zwang, doch es geht schlicht darum, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das kann ein internes Projekt sein, etwa die Entwicklung eines neuen Arbeitsablaufs oder die Organisation eines Tages der offenen Tür. Wichtig ist, klare Regeln festzulegen: Jede Meinung zählt, jede Idee wird diskutiert – unabhängig von Alter oder Erfahrung.<BR \/><BR \/>Hilfreich sind auch Tandems, in denen eine jüngere und eine ältere Person zusammenarbeiten. Beide Seiten lernen voneinander, erweitern ihre Perspektive – und stärken damit das gesamte Team.