Jeder Arbeitstag von Manuel Carpi beginnt um 3 Uhr früh. In der Großmarkthalle in Bozen kauft er zu dieser Zeit frisches Obst und Gemüse. Anschließend bereitet Manuel gemeinsam mit seiner Frau Sabine und den vier Angestellten alles für den Tag vor. Der Laden in der Kennedystraße öffnet von Montag bis Freitag um 7 Uhr und ist durchgehend bis 20 Uhr geöffnet. Samstags ist das Geschäft vormittags offen, sonntags ist dagegen Ruhetag. „Irgendwann muss ich den verpassten Schlaf eben nachholen“, erklärt der Geschäftsinhaber.<BR \/><BR \/>Seit etwas mehr als 40 Jahren arbeitet der mittlerweile 56-Jährige nun bereits als Obst- und Gemüseverkäufer. Den Laden hatte seine Mutter Cecilia Seppi im September 1979 übernommen. „Damals war ich neun Jahre alt“, erinnert sich Manuel. Mit 14 Jahren entschied er sich dazu, seiner Mutter zu helfen. Als diese im Jahr 2015 plötzlich verstarb, übernahm er das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Sabine. „Damals trafen wir die Entscheidung, den Geschäftsnamen bei 'Seppi Cecilia' zu belassen“, unterstreicht Manuel.<BR \/><BR \/>Im Laufe der Jahre hat sich der Sektor stark verändert. „Vielen Menschen ist die Qualität der Ware nicht mehr so wichtig. Sie achten nur noch auf den Preis“, erklärt das Ehepaar Carpi. Die Folge: Immer mehr Personen kaufen deutlich billigeres Obst und Gemüse im Supermarkt. Hinzu kommt, dass sich laut den Carpis einige Produkte nicht mehr so gut verkaufen lassen. Dazu zählen etwa Preiselbeeren, Sauerkraut oder Kastanien.<h3>\r\n„Ich kann mir vorstellen, künftig als Vermittler der Ware tätig zu sein“<\/h3>Wie so oft hat sich das Obst- und Gemüsegeschäft Seppi Cecilia an die Veränderungen angepasst. Aktuell sehr beliebt sei bereits geschnittenes oder gehobeltes Gemüse, wie z.B. Karotten, Kürbis, Schnittlauch und Weißkohl oder Obstspießchen sowie ein frischer Obstsalat. Besonders gut verkaufen lassen sich auch eine eigene Mischung aus frischem Suppengemüse sowie die Geschenkkörbe mit frischem Obst und Gemüse. „Vor allem in der Weihnachtszeit bestellen viele Kunden einen solchen Korb. Teilweise sind es 100 Geschenkkörbe täglich“, erklärt Manuel Carpi.<BR \/><BR \/>Seit 1979 bietet der Laden auch einen Zustellungsdienst für Bozen, Leifers sowie das Unterland an. Dieser erfreut sich großer Beliebtheit: Kunden können telefonisch, per WhatsApp oder mit einer E-Mail verschiedene Produkte bestellen. Die Preisliste ist auf der Webseite des Geschäfts einsehbar. „Es gibt einige Kunden, die regelmäßig eine Bestellung aufgeben“, zeigt sich Manuel zufrieden.<BR \/><BR \/>Beliefert werden aber auch einige lokale Restaurants und die Fachschule Laimburg. „Seit ein paar Jahren bestellen sogar ein paar Firmen frisches Obst und Gemüse für ihre Angestellten“, berichtet der Verkäufer.<BR \/><BR \/>Was die Zukunft bringen wird, wissen Manuel und Sabine Carpi noch nicht. Die beiden haben eine Tochter, die seit zwei Jahren im Sommer regelmäßig im Geschäft aushilft. Ein Interesse, den Laden einmal zu übernehmen, habe sie allerdings nicht.<BR \/><BR \/>Die beiden könnten sich vorstellen, in ein paar Jahren die eigenen Obst- und Weinflächen zu bewirtschaften. „Aktuell kümmert sich mein Vater darum. Er hat jedoch bereits ein gewisses Alter erreicht“, erläutert Manuel Carpi. Ganz will er der Obst- und Gemüsewelt aber nicht den Rücken kehren. „Ich kann mir vorstellen, künftig als Vermittler für andere Verkäufer tätig zu sein“, meint er. Obst und Gemüse sind schließlich seit jeher seine große Leidenschaft.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381863_image" \/><\/div>