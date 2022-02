Viele Südtiroler kommen nicht über die Runden – Was die Politik jetzt tun muss

Tony Tschenett schlägt Alarm: Viele Arbeitnehmer in Südtirol würden mit ihrem Gehalt nicht mehr über die Runden kommen. Der ASGB-Vorsitzende appelliert daher an die Politik, dringend etwas zu tun. Doch was kann die Politik tun, damit der Armutsanteil in Südtirol nicht deutlich ansteigt? + Von Arnold Sorg