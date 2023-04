Vitalpina Hotels: Brigitte Zelger als Präsidentin bestätigt

Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung

Rückblick und Vorschau

Neuer Vorstand gewählt

Brigitte Zelger, Präsidentin der Vitalpina Hotels Südtirol, unterstrich, dass das Ziel nie ein bestimmter Ort sei, sondern eine neue Sichtweise der Dinge. „Wir können stolz sein auf das, was wir als Vitalpina Hotels Südtirol in der Vergangenheit erreicht haben und genauso motiviert werden wir nun in die Zukunft blicken. Wir haben einen gemeinsamen Weg, welchen wir in unseren Herzen tragen und zusammen beschreiten werden“, sagte sie. Genau das zeichne laut Zelger die Vitalpina Hotels seit ihrem Bestehen aus.An der Vollversammlung nahm auch Landeshauptmann Arno Kompatscher teil. „Nachhaltigkeit ist eine Kulturfrage, kein Modewort“, sagte Kompatscher zu Beginn, und fuhr fort: „Die Vitalpina Hotels Südtirol sind Vorreiter, vergleichbar mit Schnellbooten, die den anderen voraus sind, dadurch wettbewerbsfähig bleiben und nur gewinnen können.“ Zudem ging der Landeshauptmann auf die Nachhaltigkeitsziele der Landesregierung und den Klimaplan Südtirols ein. Er unterstrich dabei, dass die Förderpolitik des Landes künftig an Nachhaltigkeitskriterien angepasst werden wird.Thomas Gruber, Direktor des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), stellte die Nachhaltigkeitsstrategien des HGV vor und ging im Detail auf das Nachhaltigkeitslabel Südtirol ein. „Der HGV wird sich zukünftig auf die drei Themen Nachhaltigkeit, Innovation und Mitarbeitermanagement fokussieren, neue Impulse setzen und den Trends der Zeit folgen“, so Gruber. Beim Nachhaltigkeitslabel Südtirol hat auch der HGV mitgewirkt und seine Ideen, vor allem durch Brigitte Zelger, eingebracht.Im Rahmen der Vollversammlung wurde durch die Geschäftsführerin der Vitalpina Hotels Südtirol, Sivlia Pfeifer, eine allgemeine Übersicht gegeben und über die verschiedenen vergangenen und bevorstehenden Aktionen berichtet. Auch auf den Bereich Social Media und Onlinemarketing wurde eingegangen. Veronika Mair, Leiterin des Bereiches Advertising & Consulting im HGV, stellte dabei die Ergebnisse der verschiedenen Marketingkampagnen sowie die wichtigsten Kennzahlen und Zugriffsquellen der Website und Newsletters vor. Manuela Pattis, Zuständige für das Social-Media-Marketing der Angebotsgruppe, gab ebenso ein Reporting über die diversen Kampagnen in den sozialen Medien.Unter den Reihen der anwesenden 28 Mitgliedsbetriebe der Angebotsgruppe wurde ein neuer Vorstand gewählt. Im neuen Vorstand vertreten sind Brigitte Zelger (Hotel „Pfösl“, Deutschnofen), Michael Trocker („Artnatur Dolomites“, Seis am Schlern), Victoria Holzner (Erlebnishotel „Waltershof“, Ulten), Hannes Rainer (Naturhotel „Rainer“, Ratschings), Peter Karadar (Alpenwellness Hotel „St. Veit“, Sexten), Thomas Schuler (Hotel „Schulerhof“, Naturns), Hiltrud Gufler (Hotel „Golserhof“, Dorf Tirol) sowie die Rechnungsprüfer Michael Damian („Cyprianerhof“ Dolomite Resort, Tiers) und Stefan Volgger (Erlebnisort „Gassenhof“, Ratschings). Brigitte Zelger wurde als Präsidentin und Michael Trocker als Vizepräsident der Angebotsgruppe bestätigt.Präsidentin Brigitte Zelger bedankte sich beim Vorstand sowie den Verantwortlichen im HGV, insbesondere bei der Geschäftsführerin der Vitalpina Hotels Südtirol, Silvia Pfeifer, für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die gute Begleitung bzw. Weiterentwicklung der Gruppe.