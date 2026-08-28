Trotz eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfelds konnte VOG Products in nahezu allen Geschäftsbereichen gute Ergebnisse erzielen. Gute Ergebnisse wurden in den Segmenten Konzentrat, Direktsaft, Tiefkühlprodukte sowie im Cider-Geschäft erzielt.<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit veredelten Konsumprodukten. Die Eigenmarke Leni’s konnte insbesondere auf dem italienischen Markt deutlich zulegen. Auch der Apfel-Cider Alpl entwickelte sich erfreulich und fand sowohl im Heimatmarkt Südtirol als auch in Österreich großen Zuspruch. Zusätzlich gewinnt das strategisch wichtige Private-Label-Geschäft zunehmend an Bedeutung, u. a. durch die Einführung des neuen Produktformats Pouch.<BR \/><BR \/>„Das abgelaufene Geschäftsjahr war von Stabilität, einer guten Marktbearbeitung und einer hohen Nachfrage in wichtigen Produktsegmenten geprägt. Gleichzeitig konnten durch die konsequente Umsetzung der Diversifizierungs- und Vertikalisierungsstrategie gute Voraussetzungen für die Verarbeitung der neuen Ernte geschaffen werden“, erklärten Obmann Johannes Runggaldier und Direktor Hannes Werth.<BR \/><h3>\r\nInvestitionen stärken Wettbewerbsfähigkeit<\/h3>Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden mehrere wichtige Investitionsprojekte erfolgreich abgeschlossen. Die neue Tankzugverladung ist vollständig in Betrieb und verbessert die Logistikprozesse am Standort. Zudem konnte das neue Labor fertiggestellt werden, wodurch die Qualitätskontrolle und Produktentwicklung weiter gestärkt werden.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig wurden die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Ein zentrales Zukunftsprojekt ist das geplante Abfüllzentrum für Fertigprodukte. Das neue „Werk im Werk“ wird die Abfüllung von Produkten in kleinen Gebinden wie Flaschen und Gläsern direkt am Standort ermöglichen und die Wertschöpfung von VOG Products weiter erhöhen. Darüber hinaus ist die Errichtung eines Betriebsrestaurants vorgesehen, um der steigenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung zu tragen.<h3>\r\nLangfristige Wertschöpfung für die Mitglieder<\/h3>Ein zentraler Erfolgsindikator für VOG Products bleibt die Wertschöpfung für die Mitglieder der Erzeugerorganisation. Die Auszahlungspreise an die Mitgliedsgenossenschaften variieren zwischen 20 Cent\/kg für Saftäpfel gemischter Sorten und 55 Cent\/kg für Bio-Schäläpfel.<BR \/><BR \/>Durch die erfolgreiche Vermarktung der Halbware in unterschiedlichen Produktkategorien sowie die kontinuierliche Entwicklung hochwertiger Fertigprodukte leistet VOG Products einen wichtigen Beitrag dazu, aus jedem angelieferten Apfel die größtmögliche Wertschöpfung für die Mitglieder zu erzielen.<BR \/><BR \/>Für das neue Geschäftsjahr erwartet VOG Products weiterhin herausfordernde Marktbedingungen, insbesondere im Bereich der Halbwaren. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen aufgrund seiner breiten Marktaufstellung, der starken Kundenbeziehungen und der steigenden Bedeutung von Fertigprodukten gut aufgestellt.<BR \/><BR \/>Der Bilanzentwurf wird der Vollversammlung am 29. Oktober zur Genehmigung vorgelegt.