VOG Products erzielt Rekord-Umsatz

Starke Zuwachsraten in Frankreich und USA

Auszahlungsvolumen von 48,6 Millionen Euro

VOG Products erwirtschaftete einen Erlös von 129,7 Millionen Euro. Das sind 22,3 Prozent mehr als im Vorjahr – und so viel wie nie, wie das Unternehmen mitteilt.„Ein Geschäftsjahr, das unter schwierigen Rahmenbedingungen (Energie-Krise, Inflationsanstieg, Konsumzurückhaltung) gestartet ist, konnte sehr erfolgreich abgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Genossenschaft.VOG Products verarbeitet jährlich rund 300.000 Tonnen Obst zu Apfelsaft (Konzentrat und Direktsaft), Pürees und Fertigprodukten, die weltweit exportiert werden. Jeder fünfte Südtiroler Apfel wird von VOG Products weiterverarbeitet.Im vergangenen Geschäftsjahr, das mit 30. Juni zu Ende ging, waren die gelieferten Mengen an Rohware höher als im Jahr zuvor, ebenso die Bio-Mengen, wie VOG Products berichtet.Entsprechend stark sei das Geschäft mit den Unternehmenskunden, vor allem Getränke- und Lebenskonzerne, gestiegen. Hier sei es gelungen, die Preissteigerungen von Energie, Transport und Betriebsmitteln auf die Verkaufspreise umzulegen.Besonders starke Zuwachsraten konnten die Leiferer den Angaben zufolge in Frankreich und in den USA erzielen.Auch der Bereich Konsumgüter – VOG Products stellt frisch geschnittene Äpfel, Apfelchips, Essige usw. her – hat sich erfolgreich entwickelt. Man habe neue Kunden gewinnen und neue Märkte erschließen können – teilweise auch mit neuen Produkten, die das Unternehmen lanciert hat.Zudem habe man durch Investitionen in nachhaltige Projekte hohe Einsparungen in den Bereichen Energie, CO2 und Wasser erreichen können, betont die Genossenschaft.„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Unsere Strategie im Bereich Konsumgüter geht auf und trägt sichtbar Früchte“, betont Obmann Johannes Runggaldier.Das unterstreicht auch Direktor Christoph Tappeiner: „Sowohl im Halbwaren- als auch im Konsumgüter-Bereich ist es im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, höhere Marktpreise durchzusetzen.“Im kommenden Jahr will die Genossenschaft ihre Markt-Strategie fortführen, weiter in Innovation, Produktentwicklung und neue Lösungen für die Kunden investieren, um die Wertschöpfung für die Mitglieder zu steigern.An die Mitgliedsgenossenschaften (17 Südtiroler Obstgenossenschaften sowie die 3 Erzeugerorganisationen VOG, VIP und La Trentina) und die Jahreslieferanten können insgesamt 48,6 Millionen Euro ausgezahlt werden, wie VOG Products mitteilt (Vorjahr: 44 Millionen Euro). Der Auszahlungspreis liege zwischen 0,14 Euro je Kilogramm (für Saftäpfel) bis 0,48 Euro (für Bio-Schäläpfel).Nachdem der Verwaltungsrat den Bilanzentwurf nun genehmigt hat, wird er am 26. Oktober der Vollversammlung vorgelegt.