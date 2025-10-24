<BR \/>Der neue Verwaltungsrat, der bei der jüngsten Vollversammlung wiedergewählt wurde, setzt sich zusammen aus: Friedrich Karl Alber, Josef Auer, Joachim Blaas, Theodor Grasser, Alexander Kerschbaumer, Georg Kössler, Thomas Oberhofer, Markus Pircher, Johannes Runggaldier und Klaus Weissensteiner.<BR \/><BR \/>Runggaldier unterstrich die wichtigste Zielsetzung von VOG Products: „Wir vertiefen den Verarbeitungsgrad unserer Produkte weiter, um für unsere Mitglieder bzw. die dahinterstehenden rund 6.000 Produzenten bzw. bäuerlichen Familienbetriebe in Südtirol die Wertschöpfung nachhaltig zu steigern.“ Ein zentrales Zukunftsprojekt ist der Bau eines neuen Fertigproduktewerks, das bis Ende 2027 operativ sein soll. Ziel sei es, nicht nur mehr Wertschöpfung für die Mitglieder zu schaffen, sondern auch die Marktposition im B2C-Bereich weiter auszubauen.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Geschäftsjahr generierte VOG Products einen Umsatz von 162,3 Millionen Euro sowie ein Auszahlungsvolumen von 84,9 Millionen Euro an die Mitgliedsgenossenschaften VOG und VIP. <h3>\r\nTappeiner geht<\/h3>Bei VOG Products bahnen sich zudem Änderungen in der Geschäftsleitung an. Der bisherige Geschäftsführer Christoph Tappeiner hat mit Jahresende gekündigt, wie das Unternehmen auf Anfrage den „Dolomiten“ bestätigte. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch nicht festgelegt. Derzeit sei man noch mitten in der Nachfolgesuche, heißt es vom Unternehmen. <BR \/><BR \/>Christoph Tappeiner hatte seit 1. September 2018 die Geschäftsleitung von VOG Products – einem der weltweit größten Betriebe im Bereich der Fruchtverarbeitung – übernommen.