Volksbank ernennt neuen Direktor

„Wir haben eine internationale Headhunting-Firma beauftragt, um einen geeigneten Kandidaten zu finden“, sagte Volksbank-Präsident Otmar Michael Anfang November des Vorjahres zu den „Dolomiten“.Der Neue müsse eine Führungspersönlichkeit sein, die sich im deutschen und italienischen Sprachraum zurechtfinden kann und über Banken-Know-how verfüge. Auch sollte er imstande sein, den massiven digitalen Wandel im Bankenbereich begleiten zu können, so Michaeler.Nun scheint jemand gefunden, der diesem Anforderungsprofil entspricht: Alberto Naef. Der italienische Bankenmanager mit Schweizer Wurzeln war lange bei der italienischen Großbank Unicredit tätig, später dann unter anderem auch bei der Hypo Vereinsbank in München.Offiziell bestätigt ist diese Personalie jedoch noch nicht. Der Verwaltungsrat tagt am Donnerstagabend, erst dann wird die Entscheidung offiziell bekannt gegeben.

sor