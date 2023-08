Volksbank mit deutlich mehr Gewinn

„Risikokosten haben abgenommen“

„Hervorragende“ Entwicklung der indirekten Einlagen

Die heurigen Ergebnisse wĂŒrden eine solide und konstante Entwicklung in allen wichtigen GeschĂ€ftsbereichen zeigen, alle wirtschaftlichen und finanziellen Ziele des Strategieplans 2021-23 seien ĂŒbertroffen worden, unterstrich PrĂ€sident Lukas Ladurner am Freitag bei Bekanntgabe der Daten.„Wir haben zufriedenstellende Ergebnisse erzielt, die den vor 3 Jahren eingeschlagenen Weg bestĂ€tigen“, betonte Ladurner.Konkret legte der Reingewinn der Volksbank in den ersten 6 Monaten des Jahres auf 53 Millionen Euro zu. Das entspricht einem Plus von 69,5 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, als der Reingewinn bei 31,5 Millionen Euro gelegen hatte.Die ErtrĂ€ge aus dem KerngeschĂ€ft stiegen merklich (um 26 Prozent) auf 190 Millionen Euro an – was vor allem auf die Steigerung des Zinsergebnisses infolge der Leitzinserhöhungen zurĂŒckzufĂŒhren ist.Bei den wichtigsten Bankenkennzahlen konnte sich die Volksbank verbessern: So ging die Cost Income Ratio, die die Effizienz der Bank misst, auf knapp 48 Prozent zurĂŒck. „Das heißt, wir haben die Kostenseite im Griff. Auch die Risikokosten, also die RĂŒckstellungen fĂŒr notleidende Kredite, haben abgenommen“, so Ladurner. Das belege, dass die Wirtschaft im Einzugsgebiet der Volksbank, im Nordosten Italiens, gesund sei.Der Nettoanteil der Problemkredite im VerhĂ€ltnis zum Gesamtkreditportfolio (NPL Ratio netto) liegt nun bei 2,1 Prozent.Was das Eigenkapital angeht, liegt die entsprechende Kennzahl Total Capital Ratio bei 16,5 Prozent - „das entspricht einem sehr guten Niveau, mit guten Reserven, sollte die Wirtschaft sich schlechter entwickeln“, unterstrich Ladurner.Die Eigenkapitalrendite (RoTE) liege bei 13,1 Prozent und damit weit ĂŒber dem italienischen und europĂ€ischen Durchschnitt.Leicht zugelegt haben im ersten Halbjahr sowohl die direkten Einlagen als auch die Ausleihungen. Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Aktien usw.) hĂ€tten sich mit einem Plus von 7 Prozent sogar „hervorragend“ entwickelt.Die Volksbankspitze verwies zudem darauf, dass im ersten Halbjahr ein Mehrwert fĂŒr das Territorium - gemeint sind damit GehĂ€lter, VergĂŒtungen an Lieferanten, Sponsoring-Gelder, Steuern usw. - von insgesamt 191 Millionen Euro erzielt worden sei.Das Eigenvermögen der Bank liegt den Angaben zufolge aktuell bei 864,4 Millionen Euro.