Volksbank und Sparkasse: Fusion unwahrscheinlich

Nachdem die Volksbank Ende Oktober bekannt gegeben hat, dass Generaldirektor Johannes Schneebacher die Bank verlassen wird, sind gleich erste Spekulationen nach dem Warum laut geworden.





Ein Grund, der öfters in verschiedenen Medien genannt wurde: die bevorstehende Fusion zwischen Volksbank und Südtiroler Sparkasse. Doch eine solche Fusion scheint mittlerweile vom Tisch zu sein.Dies berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner Donnerstag-Ausgabe. Der Grund für die wahrscheinlich abgeblasene Fusion dürfte aber weniger am Willen der Banken liegen, als am nötigen Kapital.

