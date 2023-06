Volksbank verlängert Entlastung für Privatkunden

Kein Ansuchen nötig

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung will die Bank ihren Kunden eine sofortige und konkrete Entlastung bieten“, betont Präsident Lukas Ladurner. Der Verwaltungsrat habe deshalb auch für das zweite Halbjahr sein grünes Licht gegeben.Von der Maßnahme profitieren nach Angaben der Bank insgesamt rund 12.000 Privatkunden, davon rund 4000 in Südtirol.Konkret sieht die Maßnahme vor, dass Privatkunden, die bei der Volksbank für den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung ein Hypothekardarlehen mit variablem Zinssatz abgeschlossen haben und deren Restschuld zum Stichtag 31. Mai 2023 zwischen 10.000 Euro und 500.000 Euro betrug, auf die Darlehensraten von Juli bis Dezember 2023 eine Reduzierung des Zinsanteils in Höhe von 0,50 Prozent im Jahr erhalten.Diese temporäre Reduzierung des Zinsanteils werde automatisch gewährt und müsse nicht vom Darlehensnehmer beantragt werden, unterstreicht die Bank.„Die Unterstützungsmaßnahme betrifft Darlehen mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro“, wie Generaldirektor Alberto Naef unterstreicht.