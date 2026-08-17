Vergangene Woche ist in Sterzing das diesjährige Sommerpraktikumsprogramm der Unternehmensgruppe HTI mit einem gemeinsamen Event zu Ende gegangen. Im Ansitz Jöchlsthurn kamen rund 70 Praktikantinnen und Praktikanten aus verschiedenen Standorten und Fachbereichen zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen und auf die vergangenen Wochen zurückzublicken.<BR \/><BR \/>Die Jugendlichen kamen aus Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den USA. Im Rahmen ihrer Praktika erhielten sie Einblicke in unterschiedliche Unternehmensbereiche und konnten erste praktische Erfahrungen in der Berufswelt sammeln.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347885_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für einen besonderen Programmpunkt sorgte der griechische Skirennfahrer AJ Ginnis. Als erster WM-Medaillengewinner Griechenlands im alpinen Skisport berichtete er über seinen persönlichen Weg in den Profisport, über Rückschläge und Verletzungen sowie über den Aufbau des griechischen Ski-Alpin-Teams. Dessen bislang größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Courchevel.<BR \/><BR \/>Ginnis sprach dabei auch über die Bedeutung von Durchhaltevermögen, einem konsequenten Blick nach vorne und einem verlässlichen persönlichen Umfeld. Im Anschluss hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich persönlich mit dem aus Athen stammenden Spitzensportler auszutauschen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347888_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Sommerpraktikumsprogramm von HTI soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, verschiedene Fachbereiche kennenzulernen, praktische Erfahrungen zu sammeln und erste Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten. Gleichzeitig können die Unternehmen von den Perspektiven und Ideen der Nachwuchskräfte profitieren.<BR \/><BR \/>Dass das Programm auch über die Sommermonate hinaus Wirkung entfalten kann, zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre: Zahlreiche ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten kehren nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium zur Unternehmensgruppe zurück und beginnen dort ihre berufliche Laufbahn.<BR \/><BR \/>Mit der Abschlussveranstaltung in Sterzing wurde das diesjährige Praktikumsprogramm offiziell beendet. Die Jugendlichen erhielten dabei nicht nur die Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch, sondern auch ein Dankeschön für ihr Engagement und ihre Arbeit während des Sommers. Für ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg wurden ihnen die besten Wünsche mitgegeben.