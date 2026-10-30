Lara C. wird in der Werbetechnik ausgebildet, Mahmoud M. und Mika P. im Malerhandwerk. Zwei Wochen lang sammelten die drei Auszubildenden des SZals – Schulzentrum des Sekundarbereichs II Bremen im Rahmen eines Erasmus+-Praktikums Praxiserfahrung in Südtirol.<BR \/><BR \/>Drei Südtiroler Handwerksbetriebe nahmen die Auszubildenden auf: der Malerbetrieb Unterweger Günther in Kastelbell-Tschars, der Malerbetrieb Dantone der Dantone Dagmar & Co. KG in St. Lorenzen sowie Druck- und Mediengestalter Idea OHG d. Gamper M. & Schuster M. in Naturns. Sie ermöglichten den drei Nachwuchskräften damit einen direkten Einblick in den Südtiroler Handwerksalltag.<h3>\r\nErst kennenlernen, dann anpacken<\/h3>Bevor es in die Betriebe ging, stand ein gemeinsamer Auftakt am Hauptsitz des Wirtschaftsverbands Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) in Bozen auf dem Programm. Direktor Walter Pöhl begrüßte die Auszubildenden, ihre Lehrkräfte sowie Vertreter der beteiligten Handwerksbetriebe. Begleitet werden Lara, Mahmoud und Mika von den Oberstudienräten Marc Rödel und Sebastian Niebuhr.<BR \/><BR \/>In einer Vorstellungsrunde sprachen die drei über ihre Erwartungen, während die Betriebe Einblicke in die anstehenden Aufgaben gaben. Andreas Mair, Büroleiter Unternehmensentwicklung im lvh, gab einen Überblick über den Verband und das Südtiroler Handwerk. Marc Rödel stellte anschließend das SZals, die Ausbildung im Bereich Gestaltungstechnik und die Ziele des Erasmus+-Projekts vor.<BR \/><BR \/>„Internationale Erfahrung stärkt junge Fachkräfte und bereichert unsere Handwerksbetriebe. Wir freuen uns, dass Südtirol für Auszubildende aus Bremen ein attraktiver Lernort ist“, betonte Walter Pöhl.<BR \/>Im Anschluss blieb Zeit für den persönlichen Austausch zwischen Auszubildenden, Lehrkräften, Betrieben und Verband. Zum Abschluss überreichte Pöhl den Gästen ein kleines Willkommensgeschenk des lvh.<h3>\r\nDerselbe Beruf, ein anderer Blick<\/h3>Während ihres Aufenthalts in Südtirol sammelten Lara, Mahmoud und Mika wertvolle praktische Erfahrungen in den Gastbetrieben. Durch die aktive Mitarbeit im Arbeitsalltag lernten sie neue Kolleginnen und Kollegen kennen, erweiterten ihre fachlichen Kompetenzen und gewannen spannende Einblicke in andere Arbeitsweisen. Besonders bereichernd war für die Auszubildenden der direkte Vergleich zwischen den Ausbildungs- und Berufspraktiken im Malerhandwerk sowie im Druck- und Medienbereich in Südtirol und Bremen. Die internationalen Erfahrungen eröffneten ihnen neue Perspektiven auf ihren Beruf und bereicherten ihre persönliche wie fachliche Entwicklung.