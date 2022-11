Von den Alpen bis in die USA: HTI Gruppe mit 80 neuen Seilbahnanlagen

Die Seilbahn in Schladming. - Foto: © HTI

Dabei setzen die Betreiber immer öfter auf die nachhaltigen Technologien des Unternehmens und sorgen vielerorts mit neuen Bahnprojekten als Ersatz für bestehende Anlagen für eine energieschonende Weiterentwicklung.Besonders viele Anlagen der HTI Unternehmensgruppe gehen in der kommenden Saison in Österreich in Betrieb. In Hinterstoder wird pünktlich zum Weihnachtsfest die GD10 „Hössbahn“ fertiggestellt. Am Galsterberg in der Region Schladming-Dachstein sorgt die 10er-Kabinenbahn „Galsterberg“ mit gepolsterten Einzelsitzen samt großzügigen Glasfronten und viel Beinfreiheit für höchsten Fahrgastkomfort. Auch die Urlaubsregion Murtal setzt ab dem kommenden Winter auf modernste Seilbahntechnik.Im Skigebiet Grebenzen – St. Lambrecht entsteht bis Mitte Dezember die GD10 „Greben10“. Am steirischen Rittisberg befinden sich derzeit die Arbeiten an einer Telemix-Anlage in der finalen Phase. Diese kann dank ihrer „3-in-1-Technologie“ als Kabinenbahn, Sesselbahn oder als Kombination aus beiden Systemen betrieben werden. In der Axamer Lizum, ehemaliger Austragungsort bei den Olympischen Spielen von Innsbruck, nimmt die 10er-Kabinenbahn „Hoadlbahn“ samt neuer Bergstation ihren Betrieb auf.Auch in der Tourismusregion Zillertal, in Stummerberg, baut man in der kommenden Saison erneut auf das Know-how der Unternehmensgruppe. Hier wird die CD8C „Kapaunsbahn“ eine bestehende Anlage aus dem Jahr 1993 ersetzen. Eine neue 6er-Sesselbahn wird ab dem kommenden Winter für maximalen Komfort im Skigebiet Defereggental sorgen. Im Skijuwel Alpbachtal Wildschönau wird die kuppelbare 6er-Sesselbahn CD6C „Hornbahn 2000“ Gäste in unter 4 Minuten zur Bergstation „Top of Alpbachtal“ transportieren.Auch in Frankreich und in der Schweiz setzen die Betreiber starke Modernisierungsimpulse für die kommende Saison. Ein besonders großes Ausrufezeichen kommt jedoch vor allem aus dem Norden Europas: In Skandinavien realisierte die Unternehmensgruppe 2022 12 Projekte und sorgt damit für die Attraktivierung bekannter Skigebiete von Idre Fjäll über Romme Alpin, Âre bis Voss.Ähnlich intensiv bereiteten sich auch die italienischen Skigebiete auf den Winter vor. Neben der Rosskopf Kabinenbahn in Sterzing entstanden auch in Breuil-Cervinia-Valtournenche, in Speikboden, auf der Seiser Alm und im olympischen Skigebiet Via Lattea in Sestriere an der Grenze zwischen dem Piemont und der Provence-Alpes-Côte d’Azur neue Seilbahnanlagen.Mit zahlreichen Neuerungen starten viele Skiregionen in Nordamerika in die Skisaison, wo heuer ein echter Seilbahnboom zu beobachten ist. Insgesamt gehen in den USA in diesem Jahr 28 neue Anlagen von der HTI Gruppe in Betrieb. Dazu zählen 2 neue Anlagen in Vail, dem größten Skigebiet Nordamerikas.Ein Highlight ist auch die 8er-Kabinenbahn „Base to Base“ als Verbindung der Resorts Palisades Tahoe und Alpine Meadows in der Sierra Nevada, wodurch das größte Ski-Areal in Kalifornien entsteht. Weitere Anlagen wurden unter anderem auch in Wyoming, Pennsylvania, Minnesota, Montana, Utah, Colorado und Kalifornien realisiert.Auch in Argentinien und China war die HTI Unternehmensgruppe in Sachen Wintersport aktiv. In Argentinien entstehen 2022 und 2023 drei neue Anlagen. Den Start macht eine Sesselbahn im Wintersportzentrum Cerro Catedral in Bariloche, das zu einem der größten und bedeutendsten Skiresorts in Südamerika zählt. Auch in China wird weiterhin in den Wintersport investiert – hier errichtet Poma eine Aufstiegshilfe für eine Skihalle in Shanghai.Das intensive Bauprogramm ist mehr denn je von Neubauprojekten als Ersatz für bestehende Anlagen und den damit verbundenen Vorteilen in Sachen Nachhaltigkeit gekennzeichnet. Denn besonders die Umrüstung auf neue Technologien und Produkte spart wertvolle Ressourcen und bringt maximale Effekte in Sachen Energieverbrauch und Betriebseffizienz.„Wir sind sehr stolz darauf, von den renommiertesten internationalen Skigebieten für die technische Weiterentwicklung sowie den Neubau ihrer Anlagen ausgewählt worden zu sein. Es zeigt sich, dass wir der richtige Partner für all jene sind, die sich auf innovative Lösungen verlassen möchten. Ständig wachsende Aufmerksamkeit schenken die Betreiber dabei den Faktoren Energie und ökologische Nachhaltigkeit“, betont Präsident Anton Seeber.Dabei können die Unternehmen der HTI Gruppe vermehrt mit ihren In-House-Lösungen punkten, die sich inzwischen als Standardausstattung zahlreicher Projekte etabliert haben. Bestes Beispiel dafür ist der DirectDrive, der inzwischen bei kaum einer neuen Anlage wegzudenken ist und durch seine besonderen Attribute in Sachen Geräuschreduktion, Wartungsfreundlichkeit und Energieeinsparung punktet. Der EcoDrive ist die neueste ressourcenschonende Entwicklung in der Unternehmensgruppe HTI.Die adaptive Geschwindigkeitskontrolle für Seilbahnen wird in die Steuerung integriert und reguliert das Tempo der Anlage auf Basis eines Kamerasystems, welches die Anzahl der wartenden Gäste bei den Stationen erfasst. Auf diesem Wege ist durch die automatische Geschwindigkeitsreduktion eine Energieeinsparung von bis zu 20 Prozent möglich, ohne dass der Fahrkomfort beeinträchtigt wird.In Hinblick auf Ressourcenoptimierung ist Skadii, die patentierte digitale Plattform für die Verwaltung von Skigebieten, besonders erwähnenswert. Bereits 350 Skigebiete auf der ganzen Welt vertrauen auf Skadii, um Prozesse und Arbeitsabläufe in Skigebieten noch effektiver, effizienter und übersichtlicher zu gestalten.