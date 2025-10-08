<h3>\r\n1 Die EU-Kommission will die finanzielle Bildung verbessern – warum?<\/h3>Eine Umfrage der EU-Kommission hatte 2023 ergeben, dass nur jeder Zweite in der EU über durchschnittliches Finanzwissen verfüge, weniger als jeder Fünfte über ein hohes. Bei der Umfrage wurde auch deutlich, dass es gerade bei Frauen, jungen Menschen, Menschen mit geringerem Einkommen und einem niedrigeren Bildungsniveau Lücken gibt. <BR \/><BR \/>„Finanzkompetenz ist der Schlüssel zu Wohlstand und Unabhängigkeit. Im Rahmen unserer Strategie für Finanzkompetenz werden wir eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um allen Menschen die finanziellen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um besser haushalten, mehr sparen und in ihre Zukunft investieren zu können“, sagte Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Spar- und Investitionsunion. <h3>\r\n2 Wie will die Kommission die finanzielle Bildung der Bürger verbessern?<\/h3>Der Behörde zufolge soll es in allen Mitgliedsstaaten Initiativen von öffentlichen und privaten Akteuren zur Verbesserung der Finanzkompetenz geben. Eine EU-weite Informationskampagne soll die nationalen Maßnahmen verstärken. Die Brüsseler Behörde ermutigt die Mitgliedsländer auch, bestehende EU-Finanzierungswege für Initiativen und Forschungsprojekte zum Thema zu nutzen. Um Fortschritte und Entwicklungen zu beobachten, will die Kommission unter anderem regelmäßig Umfragen durchführen.<h3>\r\n3 Geplant sind auch neue Spar- und Anlagekonten – was kann man sich darunter vorstellen?<\/h3> Mit ihrer nun vorgestellten Strategie will die Behörde zudem dafür sorgen, dass die Bürger auf solider Grundlage an den Kapitalmärkten teilnehmen. Dafür sollen den Bürgern einfachere Möglichkeiten geboten werden, ihr Geld anzulegen, weshalb in mehr Mitgliedsstaaten sogenannte Spar- und Anlagekonten (Savings and Investment Accounts – SIA) entstehen sollen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222425_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wissen allein reicht nicht aus. Um sich auf ihre großen Ziele im Leben vorzubereiten, brauchen die Bürger Möglichkeiten, ihre Ersparnisse für sich arbeiten zu lassen“, sagte die EU-Kommissarin. <BR \/><BR \/>Die EU-Kommission will, dass eine große Auswahl an zugelassenen Finanzdienstleistern – etwa Banken, Investmentfirmen oder Online-Broker – SIA-Konten anbieten können. Die Konten sollen einfach zu bedienen sein und breite Anlagemöglichkeiten bieten, zum Beispiel in Aktien, Anleihen oder Investmentfonds. So können Anleger ihr Geld breiter streuen – nach Risiko, Branche oder Region. Sehr riskante oder komplexe Produkte, wie beispielsweise bestimmte Derivate oder manche Kryptowährungen, sollen nicht zugelassen werden. <BR \/><BR \/>Steuerliche Anreize spielen eine Schlüsselrolle. Diese sollen auf EU-Ebene harmonisiert werden, wobei nationale Anpassungen möglich sind. Dadurch sollen SIA-Konten für viele Bürger attraktiv werden. <BR \/><BR \/>Neben mangelnder Finanzkompetenz sind der Kommission zufolge auch komplizierte Abläufe beim Investieren und ein zersplitterter Finanzmarkt mit wenig Wettbewerb Gründe dafür, warum viel Geld auf Sparkonten liegt. <BR \/><BR \/>Die EU-Kommission hofft, dass SIA-Konten zu einer stärkeren Investitionskultur in der EU beitragen. Bürger sollen so mehr aus ihrem Ersparten machen können als mit klassischen Bankeinlagen. Gleichzeitig behalten sie die volle Kontrolle darüber, in welche Finanzprodukte oder Wirtschaftssektoren sie investieren möchten.<h3>\r\n4 Gibt es ähnliche Modelle bereits?<\/h3>Ja, in einigen EU-Ländern gibt es bereits vergleichbare Konten. Italien zum Beispiel hat mit den individuellen Sparplänen PIR (siehe Infobox) ein ähnliches Modell eingeführt. Allerdings sind die Konten von Land zu Land unterschiedlich gestaltet. Die EU-Kommission empfiehlt nun, dass alle Mitgliedstaaten SIA-Konten einführen und dabei bewährte europäische und internationale Modelle übernehmen.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71762537_listbox" \/><BR \/><h3>\r\n5 Warum will die EU-Kommission, dass mehr Erspartes an den Kapitalmärkten landet?<\/h3>Die Sparquote in der EU ist den Angaben nach eine der höchsten weltweit: Rund zehn Billionen Euro Ersparnisse von Bürgern liegen in der EU auf der Bank. Gleichzeitig wird in der Staatengemeinschaft dringend Geld etwa für Aufrüstung oder den grünen und digitalen Wandel gebraucht. Wenn mehr Bürger ihr Geld beispielsweise in börsennotierte Unternehmen investieren, können diese einfacher investieren und wachsen, anstatt sich nur über Bankkredite zu finanzieren. Das würde auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit steigern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222428_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In einem optimistischen Szenario schätzt die Kommission demnach etwa, dass eine stärkere Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten die Investitionen in europäische Anlagen über zehn Jahre um mehr als 1,2 Billionen Euro erhöhen könnte. <BR \/><BR \/>„Dadurch hätten EU-Unternehmen besseren Zugang zu Kapital und mehr Finanzierungsmöglichkeiten, um ihr Wachstum und ihre Innovation zu unterstützen“, so die Kommission. Dies könnte ihren Angaben nach auch innovative kleine und mittelständische Unternehmen umfassen. Die Spar- und Anlagekonten spielten insgesamt eine wichtige Rolle dabei, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken, so die Kommission.<h3>\r\n6 Ist die Initiative Teil der sogenannten schon lange geplanten Kapitalmarktunion?<\/h3>Ja. Die Vorhaben sind Teil eines neuen Fahrplans für die europäische Kapitalmarktunion. Ziel ist es, die fragmentierten nationalen Kapitalmärkte zu harmonisieren – etwa unterschiedliche Unternehmensregeln, Steuervorschriften und Börsenstrukturen. Mit der Strategie für die Spar- und Investitionsunion startet die EU-Kommission einen neuen Anlauf, die europäischen Kapitalmärkte enger zu verbinden und Hindernisse abzubauen.