Die bereinigte Marge von 3,8 Prozent zeige, dass Volkswagen seine Kostenbasis und die Ertragskraft weiter verbessern müsse, um eine längerfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In der gesamten Branche seien die Gewinne unter Druck. Im Durchschnitt kämen die Autobauer nach neun Monaten auf eine Rendite von 3,6 Prozent, im Vorjahr lag dieser Wert bei vier Prozent. Zwei Drittel der Unternehmen hätten weniger Gewinn erwirtschaftet. <BR \/><BR \/>„Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche“, sagte Stefan Bratzel, Direktor des CAM. Die Transformation müsse stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden.<BR \/><BR \/>Im Branchenschnitt liegt der Studie zufolge der Gewinn je verkauftem Auto bei 1.363 Euro, vor einem Jahr waren es noch 1.409 Euro. Mercedes habe dabei seinen Gewinn je Auto um 31 Prozent auf 4.198 Euro gesteigert, BMW verdiene mit 3.059 Euro rund ein Drittel weniger als im Vorjahr.<BR \/><BR \/> Überdurchschnittlich gut verdienten auch Toyota und General Motors. Tesla liege mit 1.335 Euro knapp unter dem Branchendurchschnitt, Ford, BYD, Chery und Suzuki erwirtschafteten zwischen 994 und 1.254 Euro. Die chinesischen Hersteller Geely, SAIC und Great Wall verdienten rund 700 Euro, die Opel-Mutter Stellantis gerade einmal 250 Euro.