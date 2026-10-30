Heinz Peter Hager gilt als Gründer des WaltherPark, er hat das Projekt seit seinen Anfängen 2013 gesteuert und geleitet. Ein Jahr nach Eröffnung des Einkaufszentrums übernimmt er das Steuer der WaltherPark AG und tritt damit an die Stelle von Thibault Chavanat, der künftig im Auftrag der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) als Projektentwickler arbeiten wird.<BR \/><BR \/>Hager übernimmt damit nun die Verantwortung für das Gesamtprojekt WaltherPark mit dem Einkaufszentrum und Wohneinheiten. „Der WaltherPark ist in Bozen im ersten Jahr seit der Eröffnung eine fixe Größe geworden, die Besucherzahlen sprechen eine klare Sprache. Nun geht es darum, nachzuschärfen und auch die Auswahl der Betriebe im WaltherPark noch gezielter an die Kundenwünsche anzupassen“, erklärt Heinz Peter Hager.<h3>\r\n„Niemand kennt den WaltherPark und den Bozner Kontext besser als Hager“<\/h3>Christoph Schoeller dankte Thibault Chavanat für die gelungene Fertigstellung des Bauwerks und das erfolgreiche erste Jahr. „Der WaltherPark ist sowohl baulich als auch im Betrieb ein hochkomplexes Projekt. Mit diesem Erfahrungsschatz ist Thibault der denkbar geeignetste Experte, um in Bozen weitere Entwicklungsprojekte erfolgreich voranzutreiben.“ <BR \/><BR \/>Beim WaltherPark gehe es nun um Feinschliff: „Heinz Peter Hager hat den WaltherPark von Grund auf konzipiert und aufgebaut, niemand kennt den WaltherPark und den Bozner Kontext besser als er. Ich habe vollstes Vertrauen, dass er die richtigen Impulse geben wird, damit der WaltherPark noch erfolgreicher die Herzen der Menschen trifft.“ <BR \/><BR \/>Der Wechsel an der Präsidentschaft tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.