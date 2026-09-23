„Es geht um das Areal des Waltherparks, für das die Gemeinde Bozen angeblich die Nichtzahlung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS\/IMI) über mehrere Jahre beanstandet hat“, betont Fattor in der Aussendung.<BR \/><BR \/> „Nach den Informationen, die mir vorliegen, soll es sich um mehr als 4 Millionen Euro an nicht entrichteter Steuer handeln. Hinzu kämen Strafen und Verzugszinsen, wodurch sich die von der Gemeinde insgesamt geforderte Summe auf bis zu rund 8 Millionen Euro belaufen könnte.“<BR \/><BR \/>„Enorme Beträge – insbesondere wenn es sich um Einnahmen handelt, die der Stadtkasse zustehen könnten“, so Fattor. „Die von mir aufgeworfene Frage betrifft jedoch nicht nur die Höhe der Beträge. Es geht vor allem darum, wie es zu dieser Situation kommen konnte und warum so wenig darüber bekannt ist.“