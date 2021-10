Italien senkt Mehrwertsteuer auf Menstruationsartikel auf 10 Prozent

„Zu Menstruieren oder nicht: Frauen haben diesbezüglich keine Wahl. Daher ist die jüngste Entscheidung der Regierung, die Besteuerung von entsprechenden Hygieneprodukten zu senken, sehr zu begrüßen“ betont sie in einer Aussendung.Im Senat sei sie eine der Unterzeichnerinnen des so genannten Richetti-Gesetzes: Damit habe sie alle Initiativen unterstützt, die auf die Verringerung des Mehrwertsteuersatzes auf Tampons, Binden usw. von 22 auf 4 Prozent abzielten. Mit dem nächsten Haushaltsgesetz erfolgt nun eine Senkung auf 10 Prozent. Dies sei ein erster Schritt in die richtige Richtung; es bleibt zu hoffen, dass noch weitere folgen werden, so Unterberger.„In Italien werden sehr viele Produkte mit einem ermäßigten Satz besteuert. Es ist absurd, dass diejenigen, die für Frauen ein Grundbedürfnis darstellen, in der Besteuerung bisher als Luxusartikel angesehen wurden“, betont die Senatorin.

stol