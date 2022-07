Warentransporteure: „Nächtliches Fahrverbot nicht gerechtfertigt“

Seit nunmehr vier Jahren kämpfen Südtirols Warentransporteure vehement gegen eine Maßnahme, die ihre unermüdliche Tätigkeit regelrecht ausbremst: das nächtliche Transitverbot in Tirol auf dem österreichischen Abschnitt der Brennerautobahn. Eine für die gesamte Sparte ausgesprochen negative Maßnahme, die unweigerlich zu einem wirtschaftlichen Schaden führt, zumal so die Nutzung der Infrastruktur 24 Stunden am Tag unterbunden wird.Der kürzlich in Tirol veröffentlichte Bericht über die Luftqualität im Jahr 2021 könnte nun ein weiterer Anstoß sein, eine Regelung zu beenden, die von den Warentransporteuren mittlerweile als anachronistisch, unzureichender Rechtsgrundlage auf EU-Ebene und vor allem als ungerecht empfunden wird: Die vorliegenden Daten bestätigen nämlich eine deutliche Verbesserung der Luftqualität, selbst jene der letzten Monate, als die Emissionswerte für Stickoxide trotz des zunehmenden Güterverkehrs konstant unter den Grenzwerten geblieben sind.„Der vermehrte Einsatz von modernen, emissionsarmen Fahrzeugen führt eher zu den gewünschten Ergebnissen als die rein politische Entscheidung, den nächtlichen Lkw-Verkehr in Tirol zu verbieten“, so Elmar Morandell, Obmann der Warentransporteure im lvh.„Die Fortschritte in Sachen Schadstoff- und Lärmbelastung sind auf den stets angestrebten Fahrzeugaustausch zurückzuführen. Gerade deshalb fordern wir erneut, dass das Transitverbot endlich aufgehoben wird und wir die Infrastruktur wieder uneingeschränkt nutzen können, was unsere Arbeit erleichtern würde. Die Straße muss 24 Stunden am Tag genutzt werden können. In ganz Europa werden die Waren die Nacht transportiert, außer in Tirol nur am Tag, zum Leid der Bevölkerung und zum Schaden der Verkehrssicherheit “.Außerdem gilt es zu unterstreichen, dass der nächtliche Lkw-Transit den Tagverkehr an besonders frequentierten Zeiten wie etwa im Sommer reduzieren würde, gerade wenn die Spitzenwerte im Pkw-Verkehr am höchsten sind. Dabei nicht zu vergessen, dass die Aufhebung des Verbots die Notwendigkeit der Blockabfertigung bei Kufstein um einiges reduzieren würde, was allen Verkehrsteilnehmern zugutekäme.