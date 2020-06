Warner Music stemmt größten US-Börsengang 2020

Am Mittwoch sammelte Warner 1,93 Milliarden Dollar (1,73 Milliarden Euro) ein und damit mehr als erwartet. Letztlich seien 77 Millionen Aktien für je 25 Dollar zugeteilt worden, teilte die Nummer 3 der Welt hinter Universal und Sony mit.Ursprünglich sollten nur 70 Millionen Anteilsscheine in einer Spanne zwischen 23 und 26 Dollar ausgegeben werden. Die starke Nachfrage gilt als Beweis für das steigende Interesse von Investoren an Börsendebüts, die im März mit Ausbreitung von Covid-19 zum Erliegen kamen.Ursprünglich wollte das Unternehmen, das Künstler wie Cardi B, Ed Sheeran und Bruno Mars unter Vertrag hat, am Dienstag Details zu der Neuemission bekanntgeben. Warner verzichtete darauf, um im Namen des Soziale-Medien-Events #BlackOutTuesday auf Rassismus aufmerksam zu machen.

apa