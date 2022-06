Warum Südtiroler so gute Chancen in der Schweiz haben Warum Südtiroler so gute Chancen in der Schweiz haben

Gelobtes Helvetien: Für viele Südtiroler Arbeitnehmer scheint die benachbarte Schweiz ein Schlaraffenland an Möglichkeiten zu bieten, besonders die vergleichsweise hohen Löhne wirken verlockend. Um ihren Landsleuten den Einstieg in die Schweizer Arbeitswelt zu erleichtern, haben 2 Südtiroler vor 10 Jahren nebenberuflich die Personalvermittlung Mair&Facchinelli in Zürich gegründet.