Warum die Südtiroler ins Ausland gehen und dort bleiben

Wie sehen die Südtiroler, die im Ausland arbeiten, ihre Heimat? Wie ist ihr Verhältnis zum Ort, an dem sie aufgewachsen sind? Und warum kehren viele Südtirol, die im Ausland studieren, nicht mehr in ihre Heimat zurück? Universitätsprofessor Kurt Matzler, selbst ein Südtiroler im Ausland, hat diese Fragen in einer Studie erörtert. Ein Gespräch. + Von Arnold Sorg