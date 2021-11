Warum es Manfred Pinzger noch einmal wissen will

Er tritt seine 3. Amtsperiode als Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) an: Manfred Pinzger. Im großen Interview erklärt der Vinschger, warum er sich das noch einmal antut, welche Herausforderungen auf ihn und den Südtiroler Tourismus in den kommenden Jahren warten und welche Forderungen er an die Landespolitik stellt. Ein Gespräch über das Schweizer Modell, neue Arbeitskonzepte und falsche Signale. + Von Arnold Sorg