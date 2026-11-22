Im Interview spricht Thomas Aichner über überraschende Erkenntnisse aus Psychologie und Wirtschaft.<BR \/><BR \/><b>„Warum Menschen kaufen, Märkte schwanken und Unternehmen wachsen – 101 faszinierende Konzepte aus Psychologie, Wirtschaft und Management“ heißt Ihr Buch. Welches Konzept hat Sie eigentlich beim Schreiben selbst am meisten überrascht?<\/b><BR \/>Thomas Aichner: Benfords Gesetz, mit Abstand. Wenn man Menschen fragt, wie oft Zahlen in unserem Leben mit einer 1 beginnen und wie oft mit einer 9, sagen fast alle: ungefähr gleich oft. Das stimmt aber nicht. In unzähligen Datensammlungen, von Flusslängen über Einwohnerzahlen bis zu Rechnungsbeträgen, beginnt knapp jede dritte Zahl mit einer 1 – und nicht einmal jede zwanzigste mit einer 9. Ich wollte das zuerst nicht glauben und habe deshalb selbst nachgezählt, unter anderem mit den 116 Südtiroler Gemeinden. Ergebnis: Bei 33 beginnt die Einwohnerzahl mit einer 1, bei gerade einmal zwei mit einer 9. Ziemlich nah an dem, was das Gesetz vorhersagt. <BR \/><BR \/><b>Zugegeben witzig. Aber wem nutzt dieses Wissen?<\/b><BR \/>Aichner: Das ist das Schöne daran: Es ist keine bloße Spielerei für Statistiker. Wer Zahlen erfindet, verteilt die Anfangsziffern meist viel zu gleichmäßig. Genau das nutzen Wirtschaftsprüfer und Steuerbehörden, um zum Beispiel auffällige Buchhaltungen zu finden. Auch in den Zahlen von Enron, dem US-Energiekonzern, der 2001 mit einem der größten Bilanzskandale der Geschichte unterging, hat man im Nachhinein solche Abweichungen gefunden. Ein Beweis für Betrug ist so eine Abweichung allerdings nie, sondern nur ein guter Grund, genauer hinzuschauen.<BR \/><BR \/><b>Sie sind auch als Berater für Unternehmen tätig – welches dieser Konzepte oder welchen Denkfehler beobachten Sie bei Unternehmern und Führungskräften am häufigsten?<\/b><BR \/>Aichner: Viele Beispiele im Buch stammen direkt aus Projekten, die ich selbst erlebt habe. Wenn ich mich auf einen Denkfehler festlegen muss, dann ist es der Unterlassungseffekt. Er klingt harmlos, ist aber tückisch, weil man seine Folgen nirgends sieht. Gemeint ist: Einen Schaden, der durch Handeln entsteht, bewerten wir viel strenger als denselben Schaden durch Nichtstun. <BR \/><BR \/><b>Zum Beispiel?<\/b><BR \/>Aichner: Ein Geschäftsführer kauft für ein paar Millionen eine neue, energieeffiziente Anlage, und die Investition floppt. Dann steht sein Name unter dem Verlust. Kauft er nicht und steigen dafür jahrelang die Energiekosten, heißt das hinterher „schwieriges Marktumfeld“. Für eine Anlage, die nie gekauft wurde, muss sich niemand rechtfertigen. Abwarten fühlt sich deshalb sicher an. Dabei ist auch das eine Entscheidung, nur eben eine, die in keiner Bilanz auftaucht. Bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz erlebe ich das sehr häufig. Typisch ist eine Szene, die ich so immer wieder erlebe: Ein Familienbetrieb diskutiert seit Monaten, ob er seine Auftragsabwicklung digitalisieren soll. Die Kosten liegen auf dem Tisch, das Risiko auch, und am Ende heißt es: Warten wir noch ein Jahr. Niemand rechnet aus, was dieses Jahr kostet – an Arbeitsstunden, an verärgerten Kunden und an Mitarbeitern, die zur Konkurrenz gehen, weil dort die Technik besser ist. Man wartet, bis die Technik ausgereift ist, bis andere erste Erfahrungen gesammelt haben, bis die nächste Version kommt. Jedes dieser Argumente ist für sich vernünftig. Zusammen führen sie dazu, dass ein Betrieb drei Jahre später noch immer am selben Punkt steht.<BR \/><BR \/><b>Und wie vermeidet man das?<\/b><BR \/>Aichner: Mein Rat ist eine einzige zusätzliche Frage in jeder Besprechung. Nicht nur: Was riskieren wir, wenn wir es tun? Sondern auch: Was kostet es uns, wenn wir es in fünf Jahren immer noch nicht getan haben? Die erste Zahl rechnet jeder aus. Die zweite fast nie. <BR \/><BR \/><b>Sie haben sicher noch einen gängigen Denkfehler von Unternehmern auf Lager…<\/b><BR \/>Aichner: Ja. Dicht dahinter folgt der Bestätigungsfehler: Wir suchen bevorzugt nach Informationen, die bestätigen, was wir ohnehin schon glauben. Ein Team, das von seinem neuen Produkt überzeugt ist, findet in jeder Marktforschung den Beleg, dass es funktionieren wird. Das ist keine böse Absicht, sondern zutiefst menschlich. Gerade deshalb lohnt es sich, wichtige Entscheidungen nie nur von jenen vorbereiten zu lassen, die schon vorher dafür waren.<BR \/><BR \/><b>Über all diese unsichtbaren Kräfte, die unsere Denken leiten, schreiben Sie jede Woche im „WIKU“. Wie wurde daraus ein Buch?<\/b><BR \/>Aichner: Geplant war das überhaupt nicht. Entstanden ist die „WIKU“-Kolumne aus einem eher zufälligen Gespräch mit dem damaligen „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner. Im Dezember 2022 habe ich dann meinen ersten Beitrag geschrieben – ausgerechnet über Co-Branding, also darüber, wie zwei unabhängige Partner gemeinsam etwas Neues schaffen. Im Nachhinein passt das ziemlich gut, denn aus dieser Zusammenarbeit ist am Ende ein Buch geworden. Der erste Text hatte übrigens gerade einmal 4.398 Zeichen, heute sind es meist fast doppelt so viele. Eine Art umgekehrte Shrinkflation: gleicher Preis, mehr Inhalt.<BR \/><BR \/><b>In den knapp vier Jahren seither sind über 200 Texte zusammengekommen<\/b>. <BR \/>Aichner: Und was kaum jemand weiß: Rund 30 habe ich geschrieben, aber nie abgeschickt. Meistens fand ich keine wirklich guten Beispiele aus der Praxis, oder ich hatte das Gefühl, das Thema schon zu oft gelesen zu haben. Oft habe ich nach 20 Minuten Schreiben gemerkt, dass ich selbst keine Lust darauf habe. Dann habe ich den Text gespeichert und ein paar Wochen liegen lassen. Meistens wurde der Text dann auch beim zweiten Versuch nicht besser und mir wurde klar, dass wirklich nichts Interessantes drinsteht. Dann lösche ich die Datei einfach. Wenigstens da bin ich nicht in die Falle der versunkenen Kosten getappt, über die ich ja selbst geschrieben habe: Nur weil man schon Zeit in etwas gesteckt hat, muss man es nicht zu Ende bringen. Der eigentliche Anstoß zum Buch kam dann von außen. Immer wieder haben mich Leute auf einzelne Beiträge angesprochen: Studenten, Kollegen und Unternehmer. Am meisten überrascht hat mich, wer die Texte im Unterricht einsetzt. Dass Lehrerinnen und Lehrer für Wirtschaft, Geografie oder gelegentlich Recht sie verwenden, hätte ich noch erwartet. Aber am Franziskanergymnasium in Bozen nimmt Matthias Berardo meinen Beitrag darüber, wie Musik unser Kaufverhalten beeinflusst, jedes Jahr im Musikunterricht der dritten Klasse Mittelschule durch. Die Schüler machen dazu sogar eine kleine Umfrage, was Menschen mit verschiedenen Musikrichtungen verbinden. Marktforschung in der Mittelschule – das hätte ich mir beim Schreiben nicht erwartet. Die Rückmeldungen waren überhaupt das Schönste an der Kolumne. Ich nenne in meinen Texten oft Unternehmen als Beispiele, viele davon aus Südtirol, und nicht immer nur als positive. <BR \/><BR \/><b>Gerade bei den weniger positiven Beispiel aus Südtirol hat sich die Redaktion schon öfters gefragt, welche Reaktionen Sie dazu wohl bekommen haben…<\/b><BR \/>Aichner: Wenn ich später mit diesen Betrieben gesprochen habe, oft zufällig im Rahmen ganz anderer Projekte, war die Reaktion nie negativ. Im Gegenteil: Man hat geschätzt, dass ich den Bezug zur Region herstelle, auch wenn ein Beispiel einmal kritisch war. Die einzige Ausnahme waren die Clubsorten bei Äpfeln. Da waren manche Markeninhaber ziemlich verärgert, dass ich das Thema überhaupt angesprochen habe. Ein anderes Mal schrieb mir jemand nach meinem Beitrag über Multi-Level-Marketing, er habe darin ein Familienmitglied wiedererkannt. Wir haben dann gemeinsam überlegt, wie man vorsichtig auf die Nachteile und Risiken hinweisen kann. So wurde aus einem Wirtschaftsartikel eine Art Familienberatung – auch das hätte ich nicht erwartet. <BR \/><BR \/><b>Auf welchen Text wurden Sie am häufigsten angesprochen?<\/b><BR \/>Aichner: Auf einen Beitrag, in dem ich viel aus meinem Privatleben erzählt habe: den über Prepping, also die Vorsorge für Krisen. Bis heute fragen mich Leute nach Tipps, wie sie sich auf Krisen oder sogar einen Krieg vorbereiten können. Irgendwann wurde mir klar, dass die Artikel zusammen vielleicht für ein Buch reichen, das man wie einen Ratgeber immer wieder aufschlagen kann. Und genau dafür sind diese Themen gemacht: Man liest einen Beitrag, erkennt das Muster und liest bei Bedarf nochmal nach, wie man darauf in der Praxis reagieren kann.<BR \/><BR \/><b>Am Ende haben es 101 Beiträge ins Buch geschafft…<\/b><BR \/>Aichner: Genau. Ich habe dafür die 101 interessantesten Texte ausgewählt. Das war schwieriger als gedacht, weil man an (fast) jedem eigenen Text hängt. Auch dafür gibt es übrigens einen Fachbegriff, den Besitztumseffekt, nachzulesen in Konzept Nummer 11. Alle Beiträge habe ich auf den neuesten Stand gebracht, überarbeitet und an vielen Stellen ergänzt. Und anders als in der Zeitung gibt es im Buch Quellenangaben und Literaturhinweise, für alle, die bei einem Thema tiefer einsteigen wollen. Geordnet sind die 101 Konzepte in acht Kapitel: von der Psychologie der Entscheidung und des Konsums über die Logik der Märkte, Marketing und Unternehmensführung bis zu Künstlicher Intelligenz, menschlichem Verhalten und den historischen Wurzeln unserer Wirtschaft. Dass Springer Gabler das Buch ins Programm genommen hat, freut mich natürlich besonders.<BR \/><BR \/><b>In welche psychologische oder wirtschaftliche Falle tappen Sie selber immer noch, auch wenn gerade Sie es viel besser wissen müssten?<\/b><BR \/>Aichner: Eigentlich in alle, genauso wie jeder andere Mensch. Das meiste passiert ja unbewusst. Selbst wenn man weiß, dass es den Ankereffekt gibt, funktioniert er trotzdem. Das Wissen hilft aber, einen Effekt abzuschwächen oder im entscheidenden Moment bewusst daran zu denken. Dann kauft man vielleicht einmal ein Produkt weniger, das man gar nicht braucht, oder setzt in einer Verhandlung selbst gezielt einen Anker. Mein Rat wäre deshalb, sich die wichtigsten Konzepte im Buch anzustreichen und sie einmal im Jahr wieder zu lesen. Am hartnäckigsten ist bei mir das Studenten-Syndrom: Man fängt mit einer Aufgabe erst richtig an, wenn die Frist bedrohlich nahe rückt. Mindestens die Hälfte meiner „WIKU“-Artikel ist am letzten Tag entstanden, meistens abends oder nachts, wenn mein Sohn schon im Bett ist. Dabei erkläre ich meinen Studenten jedes Semester, warum man eine Abschlussarbeit nicht in den letzten Wochen schreibt und in meinem eigenen Beitrag steht schwarz auf weiß, dass man unter Druck nicht besser arbeitet. Dass ich mich auch nicht immer an meine eigenen Tipps halte, finden übrigens auch meine Kollegen sehr unterhaltsam. Manchmal schicken sie mir meine eigenen Texte, mit dem freundlichen Hinweis, ich solle sie doch einmal lesen und mein Verhalten entsprechend anpassen. Und dann ist da noch die Sammelleidenschaft. Wenn ich mit einer Sammlung anfange, muss sie vollständig werden. Dagegen hilft nur eines: keine neuen Sammlungen mehr anfangen und mich auf die konzentrieren, die ich schon habe.<BR \/><BR \/><b>Wenn jemand nur einen einzigen Beitrag aus dem Buch lesen dürfte – welcher wäre das?<\/b><BR \/>Aichner: Die Illusion der Kontrolle, Konzept Nummer 12. Wer verstanden hat, wie wenig wir eigentlich wirklich kontrollieren können, lebt und arbeitet lockerer und gibt sich nicht so oft selbst die Schuld, wenn etwas anders kommt als geplant. Um erfolgreich zu sein, muss man so viel geben wie möglich, egal ob als Sportler, Musiker, Unternehmer oder Student. Aber am Ende hängt vieles im Leben von äußeren Umständen, vom Zufall oder schlicht vom Glück ab. Wer von erfolgreichen Firmen, Sportlern oder Managern lernen will, muss wissen, dass ein Teil ihres Erfolgs oft einer glücklichen Konstellation geschuldet ist, die sich nicht einfach kopieren lässt. Und umgekehrt sollte man Misserfolge nicht automatisch auf Faulheit oder Unfähigkeit schieben. Das beste Beispiel für den Einfluss von Zufall und Glück ist übrigens dieses Buch. Ohne das Gespräch mit Toni Ebner gäbe es weder die „WIKU“-Kolumne noch das Buch.<h3>\r\nZum Buch<\/h3>Thomas Aichner: „Warum Menschen kaufen, Märkte schwanken und Unternehmen wachsen – 101 faszinierende Konzepte aus Psychologie, <BR \/>Wirtschaft und Management“<BR \/><BR \/>Springer Fachmedien 2026, <BR \/>356 Seiten, Preis: 33 Euro.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387158_image" \/><\/div>\r\n